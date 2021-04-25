По всей России стартует голосование по благоустройству

Каждый старше 14 лет может проголосовать только за один из предложенных объектов того региона, где живет голосующий. Авторизоваться можно через портал госуслуг или через мобильный телефон. "Мы хотим сделать участие в решении вопросов развития городов максимально простым и доступным для всех граждан страны. Как показывают опросы, большинство россиян готовы участвовать в отборе территорий для благоустройства, в разработке дизайн-проектов, но пока еще не все знают о том, что их мнение может повлиять на формирование городской среды", - говорит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Опрос проходит по 30 мая. Территории, ставшие лидерами рейтинга в каждом регионе, будут благоустроены в 2022 году. В ряде регионов сами места жители уже выбрали раньше, поэтому им предложат голосовать за тот или иной дизайн-проект благоустройства.

Всего на выбор предложено около 6 тысяч объектов из всех регионов страны и практически всех городов, сообщили в минстрое. Лишь Москва не участвует в голосовании, так как у нее другая схема финансирования этих работ.

Платформа - часть федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализуется с 2018 года. За это время были благоустроены более 83 тысяч общественных территорий и дворов, завершены 169 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование в рамках проекта и конкурса выделяется регионам только при условии вовлечения граждан в тему благоустройства. "Если коммуникации нет и граждан не опросили, то деньги тратятся неэффективно, проекты не приносят реальной пользы или даже вызывают раздражение", - отмечают в ведомстве.

"В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%, - сообщил "РГ" вице-премьер Марат Хуснуллин. - Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь показателя вовлеченности 15% граждан. Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей".

"Голосование онлайн - единственный современный способ массового участия людей, поскольку голосовать "ногами" люди не имеют возможности", - говорит член Комиссии Общественного совета при минстрое по вопросам развития благоустройства общественных территорий и повышения уровня комфорта городской среды Надежда Косарева. "Раньше мы достаточно часто встречались с ситуациями, когда граждане голосовали за один проект, а власти выполняли другой. Электронное голосование в значительной степени позволит исключить такую проблему", - считает зампред Общественного совета минстроя Светлана Разворотнева.

Тем, кто не пользуется интернетом, поучаствовать в голосовании помогут волонтеры. Они будут дежурить на улицах, в людных местах, рассказывать про предложенные для благоустройства объекты, помогать зарегистрироваться на платформе. Также работает круглосуточная "горячая линия" по голосованию о благоустройстве. Задать вопросы можно по телефону 8 (800) 600 2013.

Цитата

Марат Хуснуллин, вице-премьер:

"Общероссийская платформа... упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей".