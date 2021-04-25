Резкое снижение потребления продукции ТЭК, причем не только в России, но и во всем мире стало следствием коронакризисного года.

Двухкратное падение цен на нефть в начале минувшего года ударило по доходам производителей, а наступивший локдаун еще больше сократил спрос, который упал примерно на 20 процентов. В нашей стране оба эти фактора затронули практически все сегменты отрасли, однако, несмотря на это, ее показатели в 2020 году оказались выше, чем опасались специалисты.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ снизилась на 8,6 процента и составила 512,8 миллиона тонн, а среднесуточная нефтедобыча зафиксирована на уровне 10,27 миллиона баррелей. Экспорт нефти снизился на 12,7 процента и составил 232,5 миллиона тонн. Вследствие этого вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) сократили инвестиции в нефтедобычу на 1,9 процента, до 1,3 триллиона рублей, объем проходки бурением уменьшился на 1,8 процента и составил 27,9 тысячи километра. Снизилась также и первичная переработка нефти, составив 270 миллионов тонн (минус 5,4 процента).

Однако тот идеальный шторм, в котором оказалась отрасль, не помешал компаниям продолжить формировать ресурсный потенциал будущей добычи. В прошедшем году, например, произошла существенная прибавка - "Роснефть" открыла три крупных месторождения: два на шельфе Карского моря, еще одно - Западно-Иркинское - на севере Красноярского края: на баланс поставлено более 500 миллионов тонн нефти и 138 миллиардов кубов растворенного газа. Кроме того, осуществлен технический запуск газового проекта "Роспан", также ставший существенным активом для государственного газового баланса. У экспертного сообщества нет сомнения в том, что весь существующий потенциал нефтегазодобычи будет востребован.

Сегодня наша страна обеспечивает 14 процентов мирового производства нефти и газа, и за два-три десятилетия добыча нефти и газа только вырастет, уверены аналитики отрасли. Однако в ближайшие годы сможет сохраняться воздействие негативных тенденций, предупреждают в Союзе нефтегазопромышленников России. По словам президента СНГПР Генадия Шмаля, и нынешний, и следующий год для экономики РФ и для нефтегазовой отрасли могут оказаться непростыми. "Как будет развиваться ситуация дальше, предсказать пока сложно, очевидно только одно, что нетривиальные вызовы приведут и к нетривиальным последствиям для отрасли. Но сегодня вполне можно попытаться сделать один обоснованный прогноз - неизбежна перезагрузка. Сегодня мы должны, на мой взгляд, сконцентрироваться на инструментарии выстраивания антикризисных систем и страт", - считает он.

Стимулом для дальнейшего развития отрасли становится спрос внутреннего рынка

Одним из элементов такой перезагрузки по планам минэнерго станет выход на новые перспективные рынки, в первую очередь рынок производства водорода. Здесь считают вполне достижимой задачей войти в число мировых лидеров по производству и экспорту нового вида энергоносителей. По словам замминистра энергетики Павла Сорокина, это рынок, на котором Россия имеет большой потенциал. "Наша задача занять 20-25 процентов мирового рынка торговли водородом к 2030 году. Количественный объем пока трудно оценить, это может быть от одного до двух миллионов тонн в низком сценарии, до семи миллионов тонн к 2035 году при активном бурном развитии", - прогнозирует он.

Еще ряд решений для поддержания и дальнейшего наращивания темпов добычи предлагают в СНГПР. Так, в случае сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, что может приводить к негативным последствиям, в частности, к ущербу наземного оборудования, сокращения кадрового потенциала, одним из способов помочь буровикам может стать бурение новых скважин без ввода их в эксплуатацию. Это что касается тактики. На стратегическом уровне в СНГПР предлагают сформировать "Государственную программу воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи на основе инновационного развития и внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи". Она поможет гармонизировать экономические интересы государства и недропользователей. А также создать единый государственный центр с функциями проведения всей инновационной политики в НГК, внедрения новых технологий, государственного мониторинга выполнения научных и инвестиционных программ, оценки результатов принятых решений, законов для коррекции стратегии и тактики.

"Необходимо стимулировать предприятия вкладывать средства в поиск и внедрение методов повышения нефтеотдачи пластов, в новые технологии добычи, сократить фонд простаивающих из-за низких дебетов скважин, увеличить коэффициент нефтеотдачи. Должны, наконец, быть разработаны налоговые методы стимулирования научно-технического прогресса, шире применяться налоговые каникулы и налоговые кредиты", - считает глава СНГПР.

В качестве оперативных мер поддержки отрасли, полагают эксперты, может стать помощь нефтяным компаниям, прежде всего малым и средним - по снижению НДПИ, таможенных пошлин; эффективной национальной кредитной системы - с ее доступностью, и разумностью процентных ставок; изменением для нефтяных компаний арендных отношения по простаивающим скважинам.

12,7 процента составило снижение экспорта российской нефти в 2020 году

Не секрет, что сегодня в наиболее уязвимом положении оказались компании с высокой себестоимостью добычи и серьезной кредитной нагрузкой. Большинство компаний из-за финансового кризиса уже заявили о сокращении инвестиционных программ. К примеру, ЛУКОЙЛ остановил бурение в Западной Сибири и заморозил новые проекты. Впрочем, и большинство ведущих западных компаний также сокращают инвестиции почти на 40 процентов.

На фоне падения экспортных поставок все большим стимулом для дальнейшего развития отрасли становится спрос внутреннего рынка. В работе минэнерго и в 2020-м, и в нынешнем году приоритетным направлением стало обеспечение потребностей внутреннего рынка моторным топливом. "В связи с этим особое внимание мы всегда уделяем производству достаточного объема нефтепродуктов, а также мониторингу цен на топливо", - отметил глава ведомства Николай Шульгинов на итоговом заседании коллегии минэнерго.

На мировом рынке газа Россия является ключевым игроком и в ближайшие десятилетия, очевидно, сохранит лидерство

Не менее значимым направлением стало продолжение политики массовой газификации регионов РФ, в том числе при помощи малотоннажного СПГ. И все же наиболее оптимистичные отраслевые прогнозы связаны с восстановлением мировой экономики и увеличением глобального спроса.

Уже сейчас, несмотря на небольшое колебание цен, на нефтяном рынке складывается достаточно благоприятная ситуация. Это объясняется несколькими причинами, пояснил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. "Во-первых, увеличение спроса. Мировая экономика постепенно начинает выходить из кризиса, объемы производства растут, транспорт возвращается к привычному режиму работы. Во-вторых, несмотря на разговоры о третьей волне коронавируса, ситуация вселяет определенный оптимизм. Этому способствует накопленный большой опыт в борьбе с инфекцией, а также активная вакцинация в мире", - констатирует он.

Неплохие перспективы роста ожидают российскую электроэнергетику, где резко упал экспорт, отмечает эксперт. Однако пока тут сохраняются разнонаправленные тренды. Сокращение физических объемов российского экспорта электроэнергии на 42 процента и, соответственно, падение доходов от него на 49,3 процента напрямую связано с сокращением потребления электроэнергии в мире. Но пострадала не только Россия, ощутимый ущерб понесли и другие основные экспортеры - Франция, Германия, Канада. Введенные во многих странах локдауны, связанные с пандемией коронавируса, оказали серьезное влияние на энергопотребление. Наибольшее снижение пришлось на первый и второй кварталы 2020-го, что обусловлено пиком первой волны пандемии и соответствующими ограничительными мерами. Начиная с лета национальные экономики постепенно начали оживать, соответственно, стало расти и энергопотребление. Сейчас динамика мирового восстановления спроса по-прежнему остается крайне вялой из-за повторного ухудшения эпидемической ситуации. Это, безусловно, отображается и в динамике показателей экспорта электроэнергии. "Мир все равно вернется в привычное русло. Например, экономика Китая, в первую очередь, а также Индии уже восстанавливаются существенными темпами. Суммарная численность населения этих двух стран приближается к 3 миллиардам человек, а это значит, что объемы потребления электроэнергии там будут расти. На перспективы российского экспорта электроэнергии в 2021 году существенное влияние продолжат оказывать эпидемическая обстановка, динамика которой пока слабо поддается прогнозам, а также рост объемов производства. Очевидно, что коронавирус одномоментно никуда не пропадет, поэтому в 2021 году общемировые темпы роста потребления электроэнергии будут более низкими и составят около 3 процентов, притом что ожидаемый мировой темп роста ВВП будет на уровне 5,2 процента", - рассказал ученый.

Сегодня в уязвимом положении оказались компании с высокой себестоимостью добычи и кредитной нагрузкой

По его мнению, более оптимистичной ситуация представляется в газовой сфере. "За газом как за энергоносителем - будущее. Причиной этого, в том числе, являются и экологические факторы. На мировом рынке газа Россия является ключевым игроком и в ближайшие десятилетия, очевидно, сохранит лидерство. Наша страна обладает четвертью всех мировых запасов этого ресурса, а это почти 47 триллионов кубометров. Средний прирост добычи - 2,6 процента в год, при этом среднее значение прироста экспорта до 2040 года должно составить 1,4 процента в год. Однако добавятся и новые экспортеры. В группе лидеров помимо США окажутся Катар и Австралия как крупнейшие экспортеры СПГ в мире. Сейчас основной вектор российского экспорта направлен на Европу, но постепенно наблюдается смещение интереса в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, Китай уже сейчас обеспечивает около трети от мирового спроса и является самым быстрорастущим рынком в мире. Учитывая договоренности России и Китая по газопроводу "Сила Сибири", перспективы нашей страны тут огромные. Кроме того, помимо трубопроводного газа, есть еще и проекты по СПГ, которые в последние годы активно развиваются в России", - отмечает Олег Каленов.

Таким образом, основными вызовами для наращивания добычи и экспорта российских энергоресурсов остаются рост конкуренции на мировом рынке нефти и газа, большая волатильность нефтяных цен, негативное влияние санкций, отсутствие доступа к длинным и сравнительно недорогим кредитам, ну и, конечно, определенное технологическое отставание в некоторых секторах. Никуда не ушли и наши стратегические проблемы: истощение старых запасов. Ответом на них может стать формирование новых нефтегазодобывающих провинций, более глубокое изучение и применение мировой практики освоения трудноизвлекаемых запасов, добычи сланцевого газа, а также применение новых технологий, существенно влияющих на себестоимость проектов.

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