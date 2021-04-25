Полицейские убили шесть человек за 24 часа после приговора Шовину

Обвинительный приговор по делу об убийстве бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина пролил свет на убийства, совершаемые сотрудниками правоохранительных органов в Америке. Но подавляющее большинство таких случаев в США остаются незамеченными. Чтобы проиллюстрировать этот факт, Associated Press подробно проинформировало, как по меньшей мере шесть человек погибли от рук полиции в течение 24 часов после вынесения вердикта по делу Шовина.

Некоторые из этих смертей, в особенности Макии Брайант и Эндрю Брауна-младшего, привели к еще большему количеству призывов к ответственности и массовым протестам, в то время как другие остались настолько незамеченными, что имя убитого даже не известно. "В некоторых случаях мало что известно о жизнях убитых и о том, что происходило в их последние минуты жизни", - отмечает издание.

В те минуты, когда судья в Миннеаполисе оглашал вердикт присяжных по делу Шовина, офицер Николас Рирдон в Колумбусе, штат Огайо, убил Макию Брайант, 16-летнюю чернокожую девушку. Власти говорят, что Рирдон открыл огонь, чтобы защитить девушку, на которую Брайант якобы напала с ножом. Однако, по словам свидетелей, подросток отбивалась от группы взрослых девушек, которые оскорбляли и напали на нее возле дома. Причем, жертва сама позвонила в полицию, но прибывший патрульный наряд, без предупреждения, увидев в ее руке нож, выстрелил в нее.

Попавшие в интернет кадры убийства привели к протестам в Колумбусе. Общественность возмутилась тому, почему офицер полиции, не колеблясь, открыл огонь, произведя четыре выстрела в такую молодую девушку. Даже Белый дом прокомментировал трагический инцидент. "Убийство полицией Колумбуса 16-летней Макии Брайант трагично, - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - Она была ребенком". Напротив, председатель Национального братского полицейского ордена назвал действия офицера "актом героизма".

В Сан-Антонио, штат Техас, двое мужчин погибли в разных инцидентах. Сначала двое полицейских столкнулись с мужчиной в автобусе, который предположительно был вооружен. Полицейские произвели выстрелы без предупреждения, неизвестный мужчина погиб. Позже в тот же день полиция была встречена огнем, когда они ответили на звонок о том, что мужчина убил человека. Стражи порядка открыли ответный огонь и убили подозреваемого, личность которого также не установлена.

В тот же вечер 31-летний мужчина из Вустера, штат Массачусетс, позвонил в службу экстренной помощи, заявив, что у него есть бомба, и он взорвет ее. Сотрудники правоохранительных органов пытались вести переговоры с Пхетом Гувонвонгом, который был одет в бронежилет и, похоже, имел винтовку. Офицер открыл огонь, когда Гувонвонг двинулся к полиции и убил его.

На следующее утро полиция в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, убила Эндрю Брауна-младшего, когда стражи порядка пытались вручить ему ордер на арест. Свидетель сказал, что полиция застрелила Брауна, когда он пытался скрыться от полиции. Семь полицейских были отправлены в административный отпуск из-за массовых протестов, которые продолжились и в субботу. Жители города потребовали от властей обнародовать записи нательной видеокамеры полицейского. Губернатор Рой Купер также призвал опубликовать кадры с нагрудной камеры "как можно быстрее".

Стражи порядка в Эскондидо, штат Калифорния, убили белого человека, который, по данным полиции, пытался ударить полицейского металлическим шестом. Офицеры прибыли на место происшествия после звонка о том, что мужчина крушит машины металлическим предметом. Этот мужчина не был идентифицирован, но он был бездомным, который был хорошо известен полиции и с 2002 года его арестовывали 188 раз. Сообщается, что предпринимались многочисленные попытки оказать ему помощь со стороны специалистов в области психического здоровья, но они ни разу не увенчались успехом. "Вот кто-то, по словам полиции, кто был очень хорошо известен с проблемами психического здоровья, но так и не получил необходимой помощи, - заявил в интервью газете San Diego Union-Tribune защитник бездомных Майкл МакКоннелл . - Он мертв, потому что наша система предала его, все ясно и просто".

"Еще неизвестно", будут ли предъявлены обвинения кому-либо из офицеров, причастных к этим убийствам", - заключает AP.