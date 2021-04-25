Правительство поможет проектам водородной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Россия имеет все условия, чтобы стать лидером в безуглеродной экономике будущего, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Дне открытых дверей для инвесторов Сахалинской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин в качестве примера работы по сокращению вредных выбросов в России отметил именно Сахалин, где запущен проект по достижению углеродной нейтральности к 2025 году и торговле углеродными единицами. Сахалинские власти, "Русатом Оверсиз" и французская Air Liquide подписали меморандум о взаимопонимании в сфере производства и распространения низкоуглеродного топлива. На Сахалине планируется создать "водородный кластер".

Внутри России водород будет использоваться автобусами (в минпромторге заявили, что прототип такого автобуса будет собран в этом году, а в серийное производство начнется в 2024 году), железнодорожными локомотивами (переговоры с РЖД уже ведутся) и в качестве газомоторного топлива для автомобилей. Рассматривается возможность применения водорода в ТЭЦ и котельных ЖКХ, а также создание водородных накопителей энергии для автономного энергообеспечения.

В качестве экспериментальной площадки Сахалин подходит как никакой другой регион. Здесь есть запасы газа для производства голубого водорода (технология конверсии метана), значителен потенциал для ветрогенерации, чтобы получать зеленый водород (метод электролиза), есть трубопроводы для транспортировки водорода, а также порты, принимающие большие газовозы для поставок водорода в жидком состоянии. Наконец, рядом главные потенциальные рынки сбыта - Китай, Япония и Южная Корея. Ожидается, что к 2050 году они будут потреблять ежегодно по 10 млн тонн водорода.

Развитие водородной энергетики и сферы ВИЭ может способствовать экспорту из России нефти, газа и угля без применения к ним углеродного сбора. Его планируют ввести в ЕС уже в 2023 году и, по-видимому, этому примеру последуют страны в других частях света. Если добыча нефти, газа и угля будет происходить с использованием "зеленой энергии", это значительно снизит углеродный след.

Чекунков отметил, что применение углеродного сбора в Европе не вызывает сомнений и сейчас главная задача, чтобы российскую методику подсчета выбросов CO2, а также торговли углеродными единицами, которая экспериментально запускается на Сахалине, признали в мире.

Водород будет использоваться как топливо для автобусов, теплоэлектростанций и котельных ЖКХ

Объем рынка водородного топлива, по оценкам минэнерго, к 2040 году составит 160 млрд долларов. В России планируется производить 200 тыс. тонн водорода к 2024 году и до 2 млн тонн к 2035 году. Минэнерго рассчитывает, что Россия будет зарабатывать на экспорте экологически чистого водорода к 2050 году от 23,6 до 100,2 млрд долларов в год. Для сравнения, экспорт нефти в 2019 году принес 121 млрд долларов, а в кризисный 2020 год - 72,3 млрд долларов.

Как пояснил руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максим Канищев, примерно 75% водорода в мире производится из природного газа и еще 25% из угля. Остальные методы слишком дороги и сложны. В любом случае процесс выделения водорода энергоемкий и энергозатратный и остро стоит задача сокращения себестоимости производства. Такую возможность дают ВИЭ.