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Рубрика: В мире

Правоохранители Нью-Йорка массово ушли на пенсию

Текст: Максим Макарычев
Стражи порядка Нью-Йорка в массовом порядке уходят на пенсию в условиях "антиполицейской атмосферы" и грядущей радикальной реформы правоохранительных органов, о которой объявили президент Байден и вице-президент Харрис, комментируя вердикт присяжных по делу Дерека Шовина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 5 тысяч 300 сотрудников Нью-Йоркского департамента полиции (NYPD) ушли на пенсию или в отставку в 2020 году - это на 75 процентов больше, чем годом ранее, констатирует Fox News. Столь массовый исход на фоне пандемии, враждебности к полицейским, беспорядков и стремительного роста числа инцидентов с участием полицейских в Нью-Йорке привел к тому, что 2 тысячи 600 офицеров написали заявления об увольнении по собственному желанию и еще 2 тысячи 746 человек ушли на пенсию, в сумме это составило 5 тысяч 346 человек. В 2019 году полиция Нью-Йорка уволила 1 509 офицеров и 1 544 ушли на пенсию, всего 3 тысячи 053 человека.

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Ряды полиции "Большого яблока" в прошлом году покинуло около 15 процентов сотрудников. Шквал заявлений об уходе начался после убийства Джорджа Флойда 25 мая 2020 года, когда 272 полицейских за месяц покинули ряды полиции Нью-Йорка. Такая тенденция наблюдалась практически по всей стране. По словам Джозефа Джакалоне, отставного сержанта полиции Нью-Йорка и адъюнкт-профессора Уголовного колледжа Джона Джея, с 1 января по 21 апреля этого года 831 полицейский ушел на пенсию или подал заявление об увольнении: ожидается, что многие другие последуют их примеру в нынешней антиполицейской атмосфере.

"Копы выстраиваются в очередь в пенсионном отделении, и я не виню их, - сказал Джакалоне. - Полицейские Нью-Йорка ищут работу получше в других отделах или даже начинают новую карьеру". Джакалоне ожидает "впереди долгое жаркое лето", когда городской совет проголосует за снятие квалифицированного иммунитета с полиции Нью-Йорка, что значительно упростит подачу личного иска на полицейского и превратит службу стражей порядка "в работу на минном поле".

Президент Ассоциации благотворителей полиции Пэт Линч сказал в интервью The New York Post, что мэр и городской совет фактически пытаются упразднить полицию. "Они удерживают нашу зарплату на абсурдно низком уровне. Они усилили нашу подверженность судебным искам. Они демонизируют нас на каждом шагу. И они забрали инструменты, необходимые нам для выполнения работы, на которую мы все подписались, а именно для обеспечения безопасности наших сообществ", - отметил Линч.

По его словам, полиция Нью-Йорка вынуждена тратить деньги на привлекательные рекламные объявления, чтобы заменить опытных сотрудников, которые "уходят толпами". "Мэрии следует просто признать правду: их цель - отмена полицейских за счет истощения. Они не остановятся, пока работа не станет совершенно невыносимой, и они приближаются к этой цели с каждым днем​​", - констатировал президент полицейской ассоциации.

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