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25.04.2021 10:05
Рубрика: В мире

Премьер Армении объявил о своей отставке

Текст: Диана Ковалева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал премьер в ходе телеобращения​​​.

Напомним, ранее Пашинян уже объявлял, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. По его словам, формально он уйдет в отставку, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но продолжит руководить правительством до выборов.

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