Премьер Армении объявил о своей отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал премьер в ходе телеобращения​​​.

Напомним, ранее Пашинян уже объявлял, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. По его словам, формально он уйдет в отставку, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но продолжит руководить правительством до выборов.