Остаются часы до начала церемонии вручения Академических премий "Оскар". Она в этом году пройдет не в знаменитом театре Dolby, как обычно, а в здании главного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

Чтобы в условиях пандемийных ограничений создать максимально гламурное телешоу, в качестве продюсеров были привлечены Стивен Содерберг, Стейси Шер и Джесси Коллинз, а художником-постановщиком стал Дэвид Роквелл. Все они решительно отвергли вариант с использованием Zoom и искали иные способы коммуникаций, стремясь сохранить главное обаяние церемонии - живого общения. Учитывая сложности передвижения по стране и жесткие требования дистанцирования шоу будет размещено в нескольких местах. Штаб-квартирой церемонии стал Union Station - памятник архитектуры, построенный в 1939 году на пересечении стилей испанского колониализма, возрождения миссии и ар-деко. Вокзал - действующий, отправление и прибытие поездов проходят по расписанию, и это, конечно, ставит перед организаторами действа логистические задачи особой сложности.

Для участников премиального процесса, которые из-за пандемийных ограничений не смогут прилететь в США из Европы и Азии, организован специальный центр в Великобритании, а также более двадцати спутниковых подключений с другими странами.

Существенно сокращено число гостей церемонии - с более трех тысяч в театре Dolby до 170 человек; остальные будут созерцать церемонию у себя дома. Не будет и знаменитого дефиле звезд на гламурной красной дорожке - оставлено только так называемое "предварительное шоу", где фотографии и телекамеры будут наблюдать знаменитостей с расстояния не менее трех метров. Там же, на "предварительном шоу", прозвучат в записи номинированные песни. Все интервью с новоиспеченными лауреатами "Оскара" будут происходить не в пресс-рум, как обычно, а онлайн.

Особое внимание уделено соблюдению санитарных норм. Хотя в Калифорнии сегодня по сравнению с другими территориями США самый низкий уровень заражений ковидом, всем участникам действа предписано особо остерегаться в течение 10 дней до церемонии - не посещать рестораны, тренажерные залы и прочие людные места. У них будут проверять температуру и брать ПЦР-тесты. Во время съемок шоу гости могут находиться в зале без масок, но должны надевать их во время рекламных пауз. Вообще, как таинственно пообещал Стивен Содерберг, маски будут играть в истории этого вечера важную роль. Режиссер уже второй свой фильм снимает в условиях пандемии и хорошо знает, как работать в таких ситуациях - индустрия уже накопила в этом полезный опыт. "Ковид будет на церемонии, потому что он теперь повсюду, но мы хотим поставить его на место и попытаться двигаться дальше", - сказал мастер на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Напомним, что на статус лучшего фильма претендуют "Манк" Дэвида Финчера (10 номинаций), "Отец" Флориана Зеллера (6), "Звук металла" - дебют Дариуса Мардера (6), "Минари" Ли Айзек Чун (6), "Земля кочевников" Хлои Чжао (6), "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина (6), "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел (5), "Иуда и Черный мессия" Шака Кинг (5). В категории "Лучший международный фильм" наиболее вероятным лауреатом считают драму Стивена Содерберга "Еще по одной". Выдвинутый российским "оскаровским комитетом" фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" в короткий список номинантов не попал.