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25.04.2021 01:00
Рубрика: Общество

Проверить уникальность изобретения можно будет бесплатно в режиме онлайн

Текст: Алексей Дуэль
Заранее проверить свои разработки на уникальность смогут изобретатели и дизайнеры без обращения в Роспатент. Ведомство готовит к запуску три онлайн-сервиса, которые позволят любому желающему узнать, есть ли смысл подавать заявку на регистрацию интеллектуального права на созданный объект или подобное уже было кем-то разработано. Поиск можно будет вести по изображениям, документам и трехмерным моделям, рассказал "РГ" замглавы Роспатента Юрий Зубов.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Информационный сервис "Поиск похожих документов" позволит в режиме онлайн в любое время дня и ночи по описанию технического решения самостоятельно провести поиск по всему мировому патентному фонду и выявить наиболее близкие, релевантные разработанному изобретению решения, выяснить, насколько техническое решение соответствует уровню мировой новизны, - пояснил Юрий Зубов. - Это сократит затраты времени и денег на всех этапах подготовки патентной заявки, устранит риск подачи заявки на уже зарегистрированное кем-то другим изобретение. Да и сама среда станет более комфортной для изобретателей и заявителей".

Фото: Rasulovs / istock
Прошлый год мог стать рекордным по числу патентов на изобретения

Аналогичные возможности предоставит и сервис "Поиск похожих изображений". С его помощью будут проводить предварительную проверку товарных знаков, логотипов, графических изображений и словесных обозначений. Третья разработка пригодится разработчикам изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и товарных знаков, выполненных в виде 3D-моделей. Система сама сопоставит подготовленный проект с другими трехмерными моделями и плоскими изображениями охраняемых патентами изделий. Если сходство выявлено не будет, можно смело подавать заявку в Роспатент.

Пользоваться новыми сервисами будут и эксперты Роспатента. По словам Юрия Зубова, технологии позволят упростить рутинные операции.

"Однако принимать решение о выдаче патента всегда будет наш сотрудник, - заверил замглавы ведомства. - Именно он принимает решение о регистрации или патентовании объекта на основе полученного предварительного анализа".

Всего до конца года Роспатент собирается представить 11 новых электронных сервиса. Прежде чем предоставить широкий доступ к ним, Роспатент позаботиться об охране своих прав на эти разработки: информация о них будет внесена в реестры программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем.

Роспатент составил рейтинг самых необычных товарных знаков

"Наши решения направлены на популяризацию сферы интеллектуальной собственности, изобретательства, технологического предпринимательства, инновационного развития России, - отметил Юрий Зубов. - Государство уже немало сделало для стимулирования патентной активности. Новые сервисы и информационные системы разрабатываются для того, чтобы сделать взаимодействие изобретателя, предпринимателя, ученого и любого другого заявителя с Роспатентом еще более комфортным".

Доступ ко всем новым электронным сервисам Роспатента будет круглосуточным и бесплатным, заверил замглавы ведомства.

Общество Наука Правительство Минэкономразвития Роспатент

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