Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Жириновскому сегодня, 25 апреля, исполняется 75 лет.
Согласно тексту указа, он награждается за большой вклад в укрепление российской государственности, а также за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Жириновский в 2006, 2011, 2016 годах уже был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" - IV, III и II степеней соответственно.