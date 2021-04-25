Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Жириновскому сегодня, 25 апреля, исполняется 75 лет.

Согласно тексту указа, он награждается за большой вклад в укрепление российской государственности, а также за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Жириновский в 2006, 2011, 2016 годах уже был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" - IV, III и II степеней соответственно.