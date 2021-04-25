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25.04.2021 09:38
Рубрика: Власть

Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Жириновского переизбрали председателем ЛДПР на четыре года

Жириновскому сегодня, 25 апреля, исполняется 75 лет.

Согласно тексту указа, он награждается за большой вклад в укрепление российской государственности, а также за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Жириновский в 2006, 2011, 2016 годах уже был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" - IV, III и II степеней соответственно.

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