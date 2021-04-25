Фото: На ярославской сцене поставили "Отцов и детей"

В театре имени Федора Волкова в Ярославле прошла премьера спектакля "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева в постановке Анджея Бубеня.

Как признался польский режиссер-постановщик (он же автор инсценировки), роман "изумительно сочинен и написан", и надо было найти способ, как эту конструкцию перенести на сцену. "Я на это потратил несколько месяцев - чтобы найти свою драматургию, которая отвечает драматургии романа, но не является буквальным переносом. Потому что невозможно перенести роман буквально, можно сохранить его дух, мысли, эмоции, а спектакль является уже нашим автономным творчеством", - сказал режиссер.

Спектакль по роману, написанному 160 лет назад, оказался во многом и классически точным, и чрезвычайно современным одновременно. История молодого нигилиста и атеиста, ничего не принимающего на веру, скептика до мозга костей, отрицающего существующий миропорядок и общепринятые ценности, в том числе любовь, относящегося к жизни предельно утилитарно ("порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта", "природа не храм, а мастерская"), но который в итоге влюбляется, а вскоре и гибнет, заразившись тифом, знакома всем еще со школьной скамьи.

Однако перечитывают этот роман потом редко, хотя всю его глубину человек на самом деле способен понять, лишь перейдя в категорию "отцов". Весь XX век - время нигилистов, современность - тоже, хотя вариации нигилизма разные. Да почти в каждом доме, где есть подросток или студент, найдется свой нигилист. Между поколениями даже одной семьи зачастую нет ни духовной, ни мировоззренческой связи.

И если с "интеллигентными" отцом и дядей своего друга Аркадия Кирсанова Евгений Базаров в постановке Анджея Бубеня спорит и философствует о несовершенном мироустройстве, то своих "простых" родителей, боготворящих талантливого сына, просто презирает.

Ирина Сидорова и Юрий Круглов, играющие мать и отца Базарова, очень тонко и проникновенно передают родительскую боль в чистом виде - от отсутствия встречной, сыновней любви, а потом и от физической потери обожаемого ребенка.

"Тургенев написал для нас роман о любви - любви детей к родителям, родителей к детям, о том, как мы умеем или не умеем любить. И почему нам с этой любовью иногда так сложно и неудобно. Почему мы в этой любви не умеем признаться и чаще не любим, хотя очень хотим быть любимыми. Почему мы к нашей собственной родине относимся без любви. Здесь очень много разных пластов, - считает режиссер. - А вторая тема, которая нас очень волновала, - это вопрос примирения: насколько мы умеем примиряться в мире, где люди готовы утопить друг друга в ложке воды".

Чтобы зрители могли увидеть глаза героев, Анджей Бубень сделал участниками действа видеокамеры, постоянно снимающие все происходящее на сцене. То есть кроме традиционного общего плана любители театрального искусства в этом спектакле параллельно видят крупный - черно-белое видео на заднике сцены. Что действительно многократно усиливает впечатление от игры актеров и режиссерского замысла.

- Мы живем в таком мире, в котором очень сложно сегодня сказать, что правда, а что ложь. Правда то, что мы видим нашими глазами, или, может быть, то, что нам показывает камера? Мы предоставляем зрителю выбор: он может смотреть на эту историю глазами камеры, а может - глазами наших героев. Кроме того, камера позволяет заглянуть очень глубоко в глаза - без нее это было бы невозможно, - объяснил причину обращения к видео Анджей Бубень.