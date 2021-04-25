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25.04.2021 09:05
Рубрика: Общество

Миллион призов. Программа поощрения вакцинации для старшего поколения

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Несколько дней назад я обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов". Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции.

Начиная со вторника, 27 апреля 2021 г., жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму.

Выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru (регистрация будет открыта 27 апреля 2021 г.).

Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 г. или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на сайте ag-vmeste.ru.

Потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе - партнерах "Миллиона призов". Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.

Благодаря программе "Миллион призов" мы, с одной стороны, поддержим пожилых людей.

А с другой - простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии.

И самое главное - ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней.

Дорогие мои,

не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

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