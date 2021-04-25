На юге столицы машина влетела в пешеходный переход

На Варшавском шоссе водитель не справился с управлением и машина влетела в подземный пешеходный переход. О этом сообщает Telegram-канал дептранса Москвы.

По данным департамента, авария произошла на Варшавском шоссе, возле дома 58А, с.1. Предположительно водитель автомобиля каршеринга на высокой скорости не справился с управлением и совершил наезд на подземный пешеходный переход. Машина, вылетевшая в переход, была черного цвета марки "Мерседес".

По предварительной информации, есть пострадавший - сам водитель автомобиля. Он отделался легкими травмами. На месте работает оперативные службы города.