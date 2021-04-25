По факту ДТП с шестью пострадавшими в Подольске завели уголовное дело

В отношении водителя, совершившего минувшей ночью ДТП в Подольске, в котором получили травмы шесть человек, в том числе ребенок, возбуждено уголовное дело. Виновник аварии оказался нетрезв.

- Следователем следственного управления УМВД России по г.о. Подольск в отношении 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающее наказание за нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей - до 4 лет лишения свободы.

Как рассказала Петрова, водитель автомобиля Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia. В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.