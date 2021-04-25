Почти 54 млн цветов украсят Москву в этом году

Новости

В Москве фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку 12:23
Президент Армении принял отставку правительства 11:52
Оперштаб: Еще 1339 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:26
Майские каникулы спровоцировали рост цен на турпутевки в Сибири 11:20
Войска вернулись в пункты дисклокации после учений в Арктике 10:46
Эксперты назвали самые выгодные вакансии для студентов 10:31
Затонувшая в Индонезии подлодка с 53 военными на борту объявлена погибшей 10:13
Премьер Армении объявил о своей отставке 10:05
В Германии призвали закрыть тему с Украиной ради сближения с Россией 09:57
Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло 09:44
Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя 09:37
В Крыму пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 1 по 11 мая 09:04
Названы десять продуктов для продления молодости 08:57
Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса 08:56
Усман защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Масвидаля 08:41
В Москву вернется минусовая температура 08:36
"Роскосмос" не обсуждал доставку космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon 08:12
Под Екатеринбургом возобновили движение транспорта после обрушения моста 07:56
Чукотку в конце апреля ждут аномально теплые дни 07:19
СМИ: В мире сделано более миллиарда прививок от COVID-19 07:01
Полицейские убили шесть человек за 24 часа после приговора Шовину 05:51
В Праге проанонсировали "необычную" речь Земана 04:48
Перечислены неочевидные факторы развития инфаркта 04:27
В Забайкалье завели дело по факту убийства главы УФСИН по региону 03:11
Джокович назвал игру Карацева феноменальной 03:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 11:35
Рубрика: Общество

Почти 54 млн цветов украсят Москву в этом году

Текст: Ирина Огилько
Около 54 млн цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Фото: Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Фото: Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Фото: Предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы

"Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, - отметил Петр Бирюков. - Общая площадь городских клумб превысит 800 тыс. квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений, они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В Москву вернется минусовая температура

Первыми к майским праздникам расцветут, по традиции, 12 млн тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тыс. квадратных метров.

Началась высадка около 4 млн саженцев, и в конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35 млн однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 млн штук.

Концепция тематических клумб будет посвящена Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей "наука" и "техника", изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение". Все растения гипоаллергенны.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России предложили упразднить потребительскую корзину
Премьер Армении объявил о своей отставке
Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни
В Пензе задержан подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне
Затонувшая в Индонезии подлодка с 53 военными на борту объявлена погибшей
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах