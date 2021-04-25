Почти 54 млн цветов украсят Москву в этом году

Около 54 млн цветов украсят московские улицы, площади и скверы в этом году. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, - отметил Петр Бирюков. - Общая площадь городских клумб превысит 800 тыс. квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений, они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени".

Первыми к майским праздникам расцветут, по традиции, 12 млн тюльпанов, луковицы которых высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тыс. квадратных метров.

Началась высадка около 4 млн саженцев, и в конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35 млн однолетников. Затем в зависимости от погоды продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов. Общее количество этой рассады составит свыше 1,2 млн штук.

Концепция тематических клумб будет посвящена Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей "наука" и "техника", изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Именно так оформят цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ "Озеленение". Все растения гипоаллергенны.