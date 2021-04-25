Премьера спектакля Никиты Михалкова "12" прошла в Большом театре

"Премьера в Большом театре - это так страшно, что описать невозможно. Началось все с того: "А что, если?..." Но когда я понял, что это реально, меня охватил ужас. На Исторической сцене, где такие спектакли не играют... Но я надеюсь, что все пройдет хорошо, и благодарен руководству Большого театра, что пошли нам навстречу", - так говорил Никита Михалков журналистам на 43-м Московском Международном кинофестивале за два дня до премьеры спектакля "12".

В субботу, 24 апреля, после того, как все состоялось, когда мэтр вышел к прессе, первое, что сказал: "Уф! Можно выдохнуть" - и вздохнул с облегчением. Премьера прошла при полном аншлаге - билеты были раскуплены моментально, в зале присутствовала и вся семья Михалковых, и высокие гости, такие как Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу, Александр Жуков, Ольга Любимова, Виктор Вексельберг, Сергей Михайлов, Владимир Малышев и другие, и простые зрители. Трехчасовой спектакль "12" поставлен, как заявлялось, по мотивам одноименного фильма Никиты Михалкова. Но сыгравший в нем одну из главных ролей народный артист России Николай Бурляев, рассказал, что "12" Михалков ставил еще в Щукинском училище, правда, тогда это была другая пьеса - не авторства Михалкова и братьев Пресняковых. Классика - Реджинальд Роуз "12 разгневанных мужчин". Но все равно - у постановки Михалкова история, длиной более, чем в половину века - есть, что вспомнить и зрителям, и создателям.

Что касается фильма (а есть те, кто помнит, что выходила еще и сериальная версия картины), то без кинематографа Михалков в театральной постановке не обошелся. Прежде всего - артисты играют не просто за "четвертой стеной", но за прозрачным экраном. Спектакль начинается с того, что на нем демонстрируют фрагмент из фильма "12" и периодически театральное действие прерывается другими сценами из картины. Далее - в спектакле присутствует и камера. И время от времени крупные планы выводятся на два больших экрана, расположенных по разным краям сцены. На этих же экранах, как в спортивной игре, появляется счет - когда и как голосуют присяжные за судьбу чеченского мальчика, который убил своего приемного отца - русского офицера.

Из актерского состава - того, что в фильме, играет только Никита Михалков. На вопрос обозревателя "РГ" об этом он ответил, что кинозвезды постоянно заняты, у них сложные графики, собрать их вместе для спектакля очень сложно. "Мне нужны люди, которые будут со мной", - сказал Никита Сергеевич. Но то, что актеров от зала отделяет прозрачный экран, создает эффект того, что зритель имеет возможность не присматриваться и не различать, какие именно актеры - те или другие. Перед ним персонажи истории, присяжные, которые думают, что все решат за полчаса, а в итоге заседание растягивается почти на сутки. Декорации - спортивный зал и снаряды, окно, за которым меняется кинокартинка, и две клетки - в одной - заключенный, в другой - школьный рояль, отгороженный от рук подростков, чтобы не сломали. Но нужно не сломать и человеческую судьбу. Решение дается присяжным непросто. Актеры играют шумно. На пределе. Успокоительным служит для зрителей великолепная музыка Эдуарда Артемьева. Единственные два человека, которые говорят тихо - это герои Бурляева и Михалкова - 12-й и 8-й присяжные. В первом отделении герой Михалкова все время сидит к зрителям спиной. Во втором - большой стол присяжных заседателей развернут по-другому, и Михалков - уже лицом к зрительному залу. Ведь присяжному номер 8 и предстоит принять самое верное решение, найти правильные слова, но самое главное - взять на себя ответственность не просто за мальчишку, но за всех, кто выносит непростой приговор. Как помнят те, кто смотрел фильм, герой Михалкова - офицер российской армии, который находится на пенсии. И кульминационный момент фильма "12" - фраза: "Русский офицер бывшим не бывает" - сцена, сыгранная в драматическом ключе со слезой, которая вызвала немало дискуссий. В спектакле неожиданно сцена предстает совсем в другой трактовке - юмористической. Более того, и слова в ней другие: "Бывшим офицер русский не бывает". "Серьезные вещи нужно говорить с юмором тоже. От этого перефразирования идет и смех, и в то же время все - серьезно", - ответил Никита Сергеевич на вопрос обозревателя "РГ" об этом.

Еще одной неожиданностью в спектакле был финальный чеченский танец -27 танцоров, включая актера Рамиза Кялбиева, сыгравшего подсудимого, исполнили его так, что энергетику ни в каком фильме не передашь.

В целом Никита Михалков отметил, что самой большой наградой после премьеры для него "были не столько аплодисменты, сколько тишина. Аплодисменты можно купить, пригласив квакеров, тишину и желание задуматься купить невозможно". Михалков добавил: "Верю, что спектакль будет долгоиграющий. Он поднимает актуальные вопросы".

В Большом театре спектакль больше играть не будут. Историческое событие на исторической сцене прошло только один раз. 25 мая спектакль "12" сыграют в Екатеринбурге, 5 июня - в Москве. Далее - нужно следить за афишей.

Прямая речь

Владимир Урин, генеральный директор Большого театра:

- Я был одним из тех, кто предостерегал Никиту Сергеевича от показа спектакля в Большом театре. Специфика зала, рассчитанного на музыкальное произведение, не предполагает того контакта, что нужен драматическому спектаклю. Но Никита Сергеевич - человек рискованный. Мы это все прекрасно знаем. И он меня убедил. Были свои шероховатости, свои сложности - звуковые. Однако все были искренни, так профессионально работали, я абсолютно понимал, что каждый из артистов делает. Это так редко сегодня в театре, что на самом деле ощущение того, что не надо было этого делать, меня покинуло.