Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки

В социальной сети выложили видео с избиением пожилой пациентки в одной из палат якобы московской больницы № 36 им. Иноземцева. Департамент здравоохранения Москвы начал проверку этой больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее днем в социальной сети выложили ролик, записанной одной из беременных пациенток. На видеокадрах видно, как медперсонал очень грубо обращается с пожилой больной женщиной. Другая пациентка, выложившая видеозапись, в комментарии сообщила, что это случилось в терапевтическом отделении лечебного учреждения. И добавила, что после увиденного, она немедленно выписалась из больницы.

На место происшествия выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения Москвы. Вызван на рабочее место и главный врач медучреждения.

Как отмечает ТАСС, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о первых результатах проверки.