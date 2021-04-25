Новости

Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 18:48
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ 15:33
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС 15:22
Путин выступит на Совете законодателей 15:13
СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги 15:01
Сенатор от Крыма назвал слова главы МИ-6 о России "булавочным уколом" 14:56
Движение поездов на юге серой ветки метро Москвы остановлено 14:54
Минпросвещения проверит учебники по истории 14:48
В Совфеде оценили инициативу Минтруда упразднить потребительскую корзину 14:48
По факту ДТП с шестью пострадавшими в Подольске завели уголовное дело 14:41
Умер известный французский актер Ив Ранье 14:40
Новак: Газопровод "Северный поток 2" будет достроен 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 18:48
Рубрика: Происшествия

Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки

Текст: Ирина Огилько

В социальной сети выложили видео с избиением пожилой пациентки в одной из палат якобы московской больницы № 36 им. Иноземцева. Департамент здравоохранения Москвы начал проверку этой больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса

Ранее днем в социальной сети выложили ролик, записанной одной из беременных пациенток. На видеокадрах видно, как медперсонал очень грубо обращается с пожилой больной женщиной. Другая пациентка, выложившая видеозапись, в комментарии сообщила, что это случилось в терапевтическом отделении лечебного учреждения. И добавила, что после увиденного, она немедленно выписалась из больницы.

На место происшествия выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения Москвы. Вызван на рабочее место и главный врач медучреждения.

Как отмечает ТАСС, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о первых результатах проверки.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура