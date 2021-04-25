В Москве фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку

На юго-востоке Москвы футбольные фанаты "Спартака" и ЦСКА устроили массовую драку, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

В потасовке участвовали около 150 человек с обеих сторон. Несколько человек пострадали, информации о задержанных не поступало.

Матч "Спартак"- ЦСКА пройдет сегодня, 25 апреля, на стадионе "Спартака". В охране будет задействовано 840 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 730 военнослужащих Росгвардии, столько же полицейских и бойцов ОМОН.