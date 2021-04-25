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25.04.2021 23:21
Рубрика: Общество

Контрольная проверка

Из столичных 11 зон отдыха безопасное дно только в трех
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8440)
В столице началась подготовка пляжей к приему отдыхающих. Первыми проверили состояние зон отдыха с купанием спасатели. Подробности выяснил корреспондент "РГ".
Чего только нет на дне столичных водоемов! Иногда водолазам попадаются даже велосипеды! Фото: РИА Новости Чего только нет на дне столичных водоемов! Иногда водолазам попадаются даже велосипеды! Фото: РИА Новости
Чего только нет на дне столичных водоемов! Иногда водолазам попадаются даже велосипеды! Фото: РИА Новости
Фото: Владимир Аносов/ РГ
На курортах Кубани к летнему сезону обновят пляжи

Ранним утром у пляжа N 3 в Серебряном бору появился спасательный катер. На берегу несколько человек надели черные гидрокостюмы и маски для подводного плавания. С кислородными баллонами за плечами погрузились в холодную воду. За каждым водолазом - с берега тянется для безопасности веревка. Мусора на дне реки спасатели - водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) не нашли. Заполнив необходимый акт проверки, спасатели отправляются на следующий пляж. Исследовав все 11 официальных зон отдыха с купанием, подводят итог. Помимо пляжа N 3 чистыми оказались соседний пляж N 2 в Серебряном бору и Мещерский пруд (запад столицы).

- Загрязняют берег и воду весенний паводок, который приносит мусор, а также отдыхающие, в частности, рыбаки, - рассказал "РГ" начальник отдела организации поисково-спасательных и водолазных работ МГПСС Павел Воробьев. - Во время зимней ловли они оставляют горы мусора из консервных банок, бутылок. Попадаются и ломы, упавшие в воду во время колки льда".

Каждый столичный водоем, где разрешено купаться, перед сезоном проверяют водолазы

По словам спасателя, все замечания о состоянии дна фиксируют документально, а устранением мусора занимается балансодержатель территорий. Он сам или нанятые специалисты должны устранить недочет к 6 мая, когда спасатели вернутся с контрольной проверкой. Потом санитарные врачи Роспотребнадзора возьмут пробы грунта и песка. Сейчас уже меняют покрытие пляжа зоны отдыха Мещерское. В минувшую пятницу туда завезли чистый песок из Подмосковья. Саму территорию пляжей также приводят в порядок. Если зоны признают безопасными и годными к открытию. Последнее слово останется за Роспотребнадзором.

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