В Подмосковье за лето проложат 320 километров тротуаров

На ремонт региональных и муниципальных дорог в этом году в Подмосковье выделено 14 миллиардов рублей. Этого хватит для того, чтобы привести в порядок 2,1 тысячи дорог, 428 из которых включены в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале "Добродел", сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. К слову, голосование продлится до конца мая, так что еще вполне можно успеть включить в программу свою дорогу.

В общей сложности будет приведено в порядок 1,2 тысячи километров дорожного полотна. Наибольший объем работ, по словам Гержика, проведут в Подольске, Раменском округе, Домодедове, Серпухове и Истре. Особенностью этого ремонтного сезона станет акцент на нацпроект "Безопасные и качественные дороги". К примеру, если в зону ремонта попадает перекресток, то там не просто заменят асфальт и обновят разметку, но и сделают весь комплекс работ, который позволит повысить безопасность пешеходов. Уложат шумовые полосы, привлекающие внимание водителей, на подъезде к перекрестку, установят направленную подсветку и светоотражающие дорожные знаки. Таких комплексных перекрестков в этом году в Подмосковье появится более 400. А еще за лето дорожники обещают отремонтировать и проложить 320 км тротуаров. Это тоже влияет на безопасность - мамы с колясками, подростки на скейтах и самокатах перестают передвигаться по обочинам проезжей части. В сельской местности, где нет светофоров, тротуары на самых проблемных участках отделяют от дорог не только бордюрами, но и невысокими ограждениями. И тоже подсвечивают. Чтобы полностью сосредоточиться на глобальных ремонтных работах, весь ямочный ремонт в области намерены закончить до 1 июня. Ям в этом году больше обычного - зима выдалась холодной и снежной, затем быстро наступила теплая погода, температура сменялась не плавно.