Вильфанд предупредил об аномальных холодах на майские праздники

До конца апреля и даже в начале мая жителей центра европейской территории ждет аномально холодная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в эти дни температура окажется ниже нормы на два-три градуса. Днем воздух будет прогреваться максимум до восьми-десяти градусов. В основном - ожидается пасмурная погода, но сильных дождей не прогнозируется. Хотя ночью осадки возможны, и даже с мокрым снегом.

"Взрывного потепления мы не ожидаем вплоть до конца месяца, да и первого-второго мая не ожидаем", - отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости. При этом он добавил, что прогноз еще будет неоднократно корректироваться.

Виновник аномальных холодов - циклон, который сформировался на севере Европы. Как пояснил синоптик, начнется интенсивный заток холодных воздушных масс из Арктики. Зато на северо-востоке (в Коми, Архангельской области будет тепло). На юге европейской России погода также ожидается ниже нормы на два-четыре градуса до середины недели. В Краснодарском крае и Крыму около 12-14 градусов тепла.