Около трети генерации тепла и света в Камчатском крае приходится на возобновляемые источники энергии. Это один из рекордных показателей в стране.

"На возобновляемую энергетику - наша ставка. Мы как экологически ответственный регион должны продвигать "зеленые" технологии, - подчеркнул губернатор края Владимир Солодов. - Речь о двух основных направлениях. Первое - перевод котельных в отдаленных населенных пунктах на ветродизельные или солнцедизельные установки. Второе - использование геотермальной энергии. Сейчас на полуострове изучено 20 месторождений с ресурсами различного типа".

Камчатка была первым регионом, который еще во времена Советского Союза начал разрабатывать технологию использования тепла недр. В 1966 году построили Паужетскую ГеоЭС мощностью 11 МВт, источники ее энергии - вулканы Камбальный и Кошелев. В декабре 1999-го ввели опытно-промышленную Верхне-Мутновскую геоэлектростанцию. Ее установки выдавали 12 МВт. Через два года запустили первый блок крупнейшей в России Мутновской ГеоЭС на 25 МВт. В октябре 2002 года ее мощность довели до 50 МВт. В целом же запасов Мутновского месторождения парогидротерм достаточно для электростанций в 300 МВт.

"К сожалению, все используемые технологии относятся к советском периоду, - констатирует Солодов. - Однако ряд ГеоЭС будет расширен и модернизирован, ведь нам нужно переходить к более эффективной выработке электроэнергии на базе геотермальной воды. Она может обеспечивать значительную часть потребностей края в электроэнергетике и тепле".

Компания "РусГидро" разработала концепцию, которой предусмотрено доведение мощности существующих геотермальных станций до проектных значений, строительство на их площадках бинарных ГеоЭС, а также возведение Мутновской ГеоЭС-2. А вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Роснедрам и Росгеологии разработать программу бурения на территории Авачинского поля. Это недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, решено, что на Камчатке будет единый оператор геотермальной энергетики - "Тепло земли". Такой шаг устранит неконтролируемое расходование ресурсов, которое негативно влияет на состояние геотермальных месторождений. Намечено провести инвентаризацию существующих сетей, организовать бурение новых скважин и ремонт существующих.