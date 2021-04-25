Новости

Москвичей ждет холодное начало мая 20:08
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 20:05
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 19:58
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 19:53
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 19:40
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 19:38
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 19:05
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 18:48
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ 15:33
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС 15:22
Путин выступит на Совете законодателей 15:13
СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 19:45
Рубрика: Экономика

Вулкан зажигает огни

На Дальнем Востоке обновляются геотермальные электростанции
Текст: Татьяна Дмитракова (Камчатский край)
Российская газета - Спецвыпуск № 89(8440)
Около трети генерации тепла и света в Камчатском крае приходится на возобновляемые источники энергии. Это один из рекордных показателей в стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"На возобновляемую энергетику - наша ставка. Мы как экологически ответственный регион должны продвигать "зеленые" технологии, - подчеркнул губернатор края Владимир Солодов. - Речь о двух основных направлениях. Первое - перевод котельных в отдаленных населенных пунктах на ветродизельные или солнцедизельные установки. Второе - использование геотермальной энергии. Сейчас на полуострове изучено 20 месторождений с ресурсами различного типа".

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Ученые оценили перспективы геотермальных вод Северного Кавказа

Камчатка была первым регионом, который еще во времена Советского Союза начал разрабатывать технологию использования тепла недр. В 1966 году построили Паужетскую ГеоЭС мощностью 11 МВт, источники ее энергии - вулканы Камбальный и Кошелев. В декабре 1999-го ввели опытно-промышленную Верхне-Мутновскую геоэлектростанцию. Ее установки выдавали 12 МВт. Через два года запустили первый блок крупнейшей в России Мутновской ГеоЭС на 25 МВт. В октябре 2002 года ее мощность довели до 50 МВт. В целом же запасов Мутновского месторождения парогидротерм достаточно для электростанций в 300 МВт.

"К сожалению, все используемые технологии относятся к советском периоду, - констатирует Солодов. - Однако ряд ГеоЭС будет расширен и модернизирован, ведь нам нужно переходить к более эффективной выработке электроэнергии на базе геотермальной воды. Она может обеспечивать значительную часть потребностей края в электроэнергетике и тепле".

Компания "РусГидро" разработала концепцию, которой предусмотрено доведение мощности существующих геотермальных станций до проектных значений, строительство на их площадках бинарных ГеоЭС, а также возведение Мутновской ГеоЭС-2. А вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение Роснедрам и Росгеологии разработать программу бурения на территории Авачинского поля. Это недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, решено, что на Камчатке будет единый оператор геотермальной энергетики - "Тепло земли". Такой шаг устранит неконтролируемое расходование ресурсов, которое негативно влияет на состояние геотермальных месторождений. Намечено провести инвентаризацию существующих сетей, организовать бурение новых скважин и ремонт существующих.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего