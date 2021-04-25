В Хабаровске два человека погибли в ДТП с пятью машинами

Два человека погибли и один пострадал при столкновении внедорожника с четырьмя автомобилями в Хабаровске. По предварительным данным, предполагаемый виновник ДТП был пьян.

Авария произошла примерно в половине седьмого утра по местному времени. Водитель Toyota Land Cruiser вел автомобиль по улице Дзержинского против направления движения. На перекрестке с Амурским бульваром внедорожник столкнулся с двигавшимся по бульвару Renault Kaptur, который от удара опрокинулся. Продолжив неконтролируемое движение, Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Axio, после чего врезался в две припаркованные иномарки.

В управлении ГИБДД по Хабаровскому краю сообщили, что в перевернувшемся Renault Kaptur погибли два человека - водитель и пассажир. Кроме того, пострадал водитель Toyota Corolla Axio.

Экспресс-тест на состояние опьянения показал положительный результат у предполагаемого виновника - водителя внедорожника. В УГИБДД отметили, что с результатом теста он не согласился и направлен для прохождения освидетельствования в медицинское учреждение.

В полиции добавили, что Toyota Land Cruiser принадлежит юридическому лицу, водитель управлял автомобилем без согласия собственника.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа.