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25.04.2021 12:14
Рубрика: Происшествия

В Якутии при лобовом столкновении машин погибли четыре человека

Текст: Владимир Таюрский

В Томпонском районе Якутии в воскресенье четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика. Еще трое получили травмы.

ДТП произошло примерно в восемь часов утра по местному времени на федеральной автодороге "Колыма". 57-летний водитель микроавтобуса "Тойота Хайс" не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновения со встречным грузовиком "Скания" с полуприцепом.

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Как сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая, водитель с 40-летним стажем перевозил на микроавтобусе пассажиров из поселка Усть-Нера Оймяконского района в Якутск. Погибли он сам и трое пассажиров. Еще три пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте ДТП работают следователи, проводятся осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей.

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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