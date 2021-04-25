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Рубрика: Общество

Какие премьеры и неожиданные зрелища ожидают россиян в мае

Текст: Ольга Дмитренко (Самара) , Лариса Ионова (Ростов-на-Дону) , Наталья Коротченко (Астрахань) , Наталья Саванкова (Пензенская область)
В российских регионах на майские праздники ожидается много интересных зрелищ. От "Музыки на траве", театральных премьер до селфи со скелетом мамонта и кормления новорожденного гиббона.
Актеры в сцене из спектакля "Тихий Дон" Ростовского академического театра драмы имени М.Горького по роману Михаила Шолохова. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Актеры в сцене из спектакля "Тихий Дон" Ростовского академического театра драмы имени М.Горького по роману Михаила Шолохова. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Актеры в сцене из спектакля "Тихий Дон" Ростовского академического театра драмы имени М.Горького по роману Михаила Шолохова. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Премьеры и аншлаги

Музеи, выставки, концертные залы ждут в майские дни отдыхающих ростовчан, открыты парки. Работают все аттракционы, кафе и рестораны. В Самаре кинотеатры будут радовать фильмами ежедневно и в обычном режиме. Посадка - через место.

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А вот театры работают в заранее запланированные дни по проданным билетам, никаких изменений в связи с каникулами они не планируют. Надо сказать, что в условиях ограниченного количества мест во время пандемии, в театрах - аншлаг, билеты раскупаются вперед за полтора-два месяца.

Астраханские театры тоже отдыхать на майские праздники не планируют, а, наоборот, готовят премьеры. "Первого мая открываем фестиваль под названием "Музыка на траве". В театральном парке астраханцы будут слушать классическую и популярную музыку", - сообщили "РГ" в Астраханском театре оперы и балета.

Четвертого мая в большом зале театра покажут оперу "Кармен", а восьмого мая зрителей ждет концерт "Увертюра Победы" с исполнением симфонии №7 Шестаковича "Ленинградская". Астраханский драмтеатр покажет восьмого и девятого мая премьеру "Спасите Леньку!", посвященную событиям блокадного Ленинграда. Из-за ограничений по коронавирусу билеты продают с учетом наполняемости залов до 75 процентов.

В дни майских каникул и Пензенский областной театр будет работать почти без выходных. Правда, на некоторые постановки билеты уже распроданы. С аншлагом идет пьеса современного российско-белорусского драматурга Андрея Иванова "С училища". Это, пожалуй, один из самых честных и пронзительных текстов о нашей жизни, написанных за последние годы. Недаром пьеса стала лауреатом многих конкурсов и поставлена в разных театрах России и зарубежья. Спектакль затронул и сердца пензенских зрителей.

Фото: youtube.com
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Пока еще есть билеты на комедии "Клинический случай" и "Сублимации любви", цена на них - 250-300 рублей. Все эпидемиологические требования по рассадке зрителей соблюдены, зал заполняется на 70 процентов. Во всех регионах зрителей просят приходить в масках.

Селфи с мамонтом

У жителей и гостей Пензы осталась последняя возможность в длинные майские выходные побывать в Пензенском краеведческом музее. Скоро он переедет в новое здание, недалеко от крепостного вала на улице Белинского. Это позволит увеличить выставочные площади в пять раз.

- У нас в фондах хранится около 130 тысяч экспонатов, сейчас в старом здании представлено не более 15 процентов. Мы очень давно ждали переезда и рады, что принято такое решение, - говорит директор Пензенского государственного краеведческого музея Александр Сердцев.

Одним из первых в новом здании, где в 1985 году работал Салтыков-Щедрин председателем Пензенской казенной палаты, откроют его кабинет. А в старом здании краеведческого музея планируют организовать военную экспозицию. Ну а пока здесь можно в последний раз сфотографироваться на фоне скелета мамонта в натуральную величину. Цена билета - 100 рублей, для детей и пенсионеров действуют скидки. И не забудьте надеть маску.

Накормить белощекого Антошку

Любопытно будет в Пензенском зоопарке понаблюдать за кормлением обезьян, особенно за новорожденными. Здесь пополнение у белощеких гиббонов. Обезьяна Беннита проявила себя как хорошая мама, она старательно следила за малышом. Но, к сожалению, у нее пропало молоко, и маленького Антошку пришлось забрать на искусственное вскармливание.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Ему купили пеленки, детскую смесь и бутылочку с соской. График дежурств и кормлений составлен на весь май, в том числе ночных. Наевшись, Антошка засыпает, обняв мягкую игрушку. Как только гиббон подрастет, ему поставят детский манеж, а с потеплением начнутся уличные прогулки.

- В прошлом году в нашем зоопарке было 84 дня тишины. Ровно столько длилась наша самоизоляция. 19 июня мы официально получили разрешение возобновить работу, - вспоминает директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский. - Такое для всех было впервые. Остро встал вопрос с кормами для животных. Мы не устаем говорить спасибо всем, кто помог зоопарку. У нас три тысячи особей разных видов. Уже год прошел, а те ощущения не забываются. Люди говорят, что не смогут жить, как прежде. Мы, точно не сможем. Мы рады, что сейчас наши двери открыты, и зоопарк снова наполнен голосами и детским смехом.

Цена билетов для взрослых - 250 рублей, для детей - 120 рублей. По понедельникам 3 и 10 мая действует акция: взрослый билет обойдется в 200 рублей, детский - 100 рублей.

"Российская газета" продолжит публиковать сообщения, как пройдут майские праздники в российских регионах.

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