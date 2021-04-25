Машина перевернулась 5 раз. Сидевший за рулем Эдуард Краснов только успел подумать: "Да сколько еще?!" Наконец, перевернувшись в шестой, "уазик" встал.

Точнее - встало то, что от него осталось. Битый кузов, болтающиеся сверху колеса. Все остальное - сиденья, запаска, стекла, зеркала - разлетелось, как от прямого попадания артиллерийского снаряда. Эдуард скосил глаза на ноги, усмехнулся, он это помнит хорошо, что усмехнулся: ступни ног были развернуты на 180 градусов, как у клоуна в цирке. "Бывает же!" - еще раз усмехнулся он. И потерял сознание.

Напарник, сидевший на переднем сиденье (тоже, кстати, Эдуард), вылетел из салона на первом же "витке", когда машина только покатилась кубарем.

Гиперзвуковая Audi

Очнувшись, водитель Эдуард почувствовал, что его накрыл сильный озноб. "Одеяла бы…" - пронеслась в голове шальная мысль. Но где его взять на трассе, в 30 километрах от Чебоксар, в безлюдной местности. Хотя… Краем глаза он увидел несколько деревенских домиков вдали. Может, доползти?

"Вы живы?" - услышал откуда-то сверху. С дороги в низину сбегали парень с девушкой. Потом на следствии они расскажут, что на выезде из Чебоксар их обогнала, зычно "крякая", Audi Q7. Впрочем, обогнала - мягко сказано. Пронеслась мимо, как гиперзвуковая ракета "Авангард". "Мы ехали больше 100 километров в час, а ощущение было, что просто стоим на месте. Audi пролетела если не 300 километров в час, то 250 точно …" - вспоминали они. Тогда же подумали: влетят Шумахеры во что-нибудь, точно влетят.

Как в воду глядели. Возле деревни Калмыково Моргаушского района Audi пошла на обгон дряхлого "уазика", медленно кряхтевшего в этот ранний час на мокрой дороге (только что прошел небольшой дождик). Электрики из "Чувашэнерго", не спеша, возвращались с вызова домой. Секундой позже Audi занесло, она ударилась о металлический отбойник, разделявший встречные полосы, а потом со всего маха врезалась в "уазик".

Социально опасен

- Иногда у меня возникает желание поступить с сыном, как Тарас Бульба… - грустно вздыхал на заседании мэрии Чебоксар глава администрации Алексей Ладыков. И тут же вспоминал Толстого, коверкая знаменитую цитату на свой лад. - Каждая несчастливая семья остается по-своему несчастливой. Многие свои поступки мой сын делает назло и вопреки, понимаете?

Через непродолжительное время Алатырский районный суд принял решение освободить Олега Ладыкова условно-досрочно

Олег Ладыков, его сын, был за рулем той злополучной Audi. А три года назад он же был за рулем Volkswagen Polo, вылетевшего на площади Речников в Чебоксарах на встречку и начавшего обгонять всех подряд. Результат - тяжелое ДТП, Volkswagen столкнулся с "Ладой Калиной", водителя которой госпитализировали с серьезными телесными повреждениями. По словам очевидцев, Олег Ладыков был пьян, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования, заявив: "Вы вообще в курсе, кто у меня папа?"

- Поведение моего сына социально опасно, - признал тогда Ладыков-старший во всеуслышание.

Спустя некоторое время сын решил подтвердить сказанное отцом делом. И избил полицейского Дмитрия Степанова, оперуполномоченного отдела угрозыска ОП №2. А заодно еще какого-то молодого парня.

Папа вновь извинился за поведение сына. И вновь пообещал принять к тому "самые строгие меры". В результате этих мер у Олега Ладыкова появилась навороченная Audi Q7, происхождение которой родитель так и не смог объяснить, как и наличие спецсигнала-"крякалки" в ней.

По делу об избиении полицейского Ладыков-младший получил год условно. А ровно через два месяца решил показать двум приятелям, на что способна "Аудюха" на трассе, если следовать мужскому правилу, гласящему, что тормоза придумали трусы.

Дал деру

- Ну че, мужик, хреново тебе? - с такими словами обратились приятели Олега Ладыкова, подойдя к лежащему в крови водителю Эдуарду. Сами они отделались лишь несколькими царапинами, благодаря подушкам безопасности и прочности кузова Audi (чего, увы, не скажешь о бедном "Уазике", у которого не то что подушек безопасности отродясь не было, ремней безопасности - и тех не наблюдалось). Вторым вопросом они повергли в ступор и так находившегося в нем Эдика: "Ты лицо нашего водилы запомнил?" Догадавшись, что нет, приятели спокойно отчалили обратно к Audi.

- И что, даже помощь не предложили? - изумляемся мы. Эдуард усмехается: "Какая помощь? Им узнать надо было - видел я лицо ихнего водителя или нет. Он же сбежал сразу".

А может, это оттого, что и сами папы столь же циничны и патологически трусливы?

Потом следствие установит: выбравшись из разбитой машины, Олег Ладыков перемахнул через заграждение, поймал попутку - и был таков. Через пару часов он был уже дома на Пирогова, где с охранниками, нанятыми заботливым папой, снимал стресс, готовясь к вечернему походу в один из любимых ночных клубов BURLESQUE - там он должен был выглядеть на все сто.

Следователи сработали профессионально. Пока приятели, бывшие в машине вместе с Ладыковым-младшим, что-то бормотали про "неизвестного водителя кавказской внешности", которого они-де "подцепили" в "Макдоналдсе" и предложили "порулить" машиной до ближайшего большого населенного пункта, те быстренько сняли отпечатки ДНК с руля, ручки коробки передач, дверной ручки со стороны водителя. Также оперативно были изучены все видеозаписи со всевозможных камер в городе, на трассе, возле всех кафе и закусочных, куда заходили приятели.

Результат был однозначен: за рулем в момент ДТП находился сын главы городской администрации Олег Ладыков. "Сочувствую пострадавшим и желаю им скорейшего выздоровления", - прокомментировал ситуацию отец виновника ДТП. Прибавив сухо: "Если в аварии виноватым действительно окажется Олег, мне остается только выразить сожаление".

Пора домой…

"Отец стареет, глядя на дурного сына", - гласит чувашская поговорка. Сказать, что Ладыков-старший сильно постарел, вряд ли язык повернется. Говорят, он неплохой сити-менеджер, практичный, смекалистый, энергичный. "Что ж за сыном так плохо смотрите?" - хотела спросить его начальник отдела по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашской Республике Анастасия Игнатьева. Но глава администрации так ни разу к следователям и не пришел. Занят был очень. К Анастасии Александровне пришла только мама Олега, грустно вздохнувшая: "Вот такой он получился, сын наш…"

21 января 2020 года Моргаушский районный суд приговорил Олега Ладыкова к 3 годам и 9 месяцам тюремного заключения - за ДТП с пострадавшими, сопряженное с оставлением места его совершения (п. б ч.2 ст.264 УК РФ). Буквально пару месяцев спустя Верховный суд Чувашии своим решением заменил колонию общего режима на колонию-поселение (в связи с этим часть срока была пересчитана).

Через еще непродолжительное время Алатырский районный суд принял решение освободить Олега Ладыкова условно-досрочно. Прокуратура Чувашии категорически не согласилась с этим и подала апелляцию. Две недели назад Верховный суд республики рассмотрел ее и оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Практически в тот же день Ладыков-младший вернулся домой.

- Мне уже сообщили, что его видели в популярном баре в центре Чебоксар, - делится с нами Юрий Шакеев, известный в городе блогер и общественный деятель. - Только бы он за руль опять не сел! Его вроде как лишили прав на 3 года, но оно ж ему не указ…

"Железный" человек

- В больничке я больше всего страшился, чтобы меня не сделали виновником аварии, - признается Эдуард Краснов. - Даже боялся в обморок упасть. Или сознание снова потерять. Введут алкоголь каким-нибудь образом, поди потом доказывай. Сколько случаев было, когда у детей его обнаруживали, которых сбивали такие же водители-мажоры. Я и лекарства там с осторожностью пил, а микстуры всякие - в унитаз. Слава богу, обошлось. Кости на ногах сложили, металлическими пластинами их друг к дружке прикрутили. Надо было эти пластины еще в прошлом году вытащить, иначе, врачи сказали, снова кости ломать придется. Но больничку ту перепрофилировали под коронавирус. Так что хожу до сих пор "в железе". Как рыцарь…

Анна Шавенкова, Мара Багдасарян, Ларион Вуокила, Антон Иванюженков, Томас Левиев, еще десятки, сотни клонов… Теперь вот Олег Ладыков. Дети-мажоры, прославившиеся своим участием в тяжелых, зачастую смертельных ДТП. А знаете, что еще объединяет их всех? Никто из мажоров, сбив кого-то, не кидается ему на помощь, не пытается вызвать скорую, не потрошит свою автомобильную аптечку в поисках обезболивающего или хотя бы банального йода.

Они или начинают дотошно осматривать свою машину на предмет досадных царапин, как Шавенкова, или просто бросают покореженное авто и убегают восвояси, как Ладыков. Папы - большие чиновники и папы-миллиардеры не смогли объяснить своим циничным отпрыскам, что жизнь и здоровье пострадавшего в тысячу, миллионы раз важнее навороченных Ferrari и сердитого взгляда родителя за ужином в загородном коттедже. А может, это оттого, что и сами папы столь же циничны и патологически трусливы?

Сын за отца не отвечает - это стало уже аксиомой. А отец за сына? Да, отпрыскам-мажорикам, когда они вляпываются в дикие, сопряженные с чьей-то смертью истории, зачастую уже далеко не 18 лет. Гораздо больше. Они вроде бы взрослые люди, которые сами за себя отвечают, за свои действия и поступки. Но если ты несешься со скоростью 250 километров в час по извилистой и мокрой трассе, на которой, помимо тебя, едут еще десятки авто с забитыми под завязку салонами, то как можно назвать того, кто за рулем? Психопатом? Адреналиновым параноиком? Азартным шизоидом? А может, просто идиотом, говоря словами незабвенного Лелика из "Бриллиантовой руки"? Но во всех перечисленных выше случаях водителю в любом случае требуется квалифицированная помощь и в обязательном порядке - родительская опека.

В массе комментов в сети к ЧП в Чебоксарах есть немало таких, авторы которых ничтоже сумняшеся предлагают: а почему бы не сделать так, чтобы за действия подобных "неразумных детей" напрямую отвечали их заботливые папаши? Кто деньгами, кто должностями. Радикально? Еще как. А если это единственная возможность остановить мажорский беспредел на дорогах? Тут, как говорила героиня Мэрилин Монро уже в другом фильме, пора призадуматься. Всем добра!

Точку над "i" в наших моральных рассуждениях поставил, как ни странно, Эдуард, Эдик, как все его называют. "Ты, наверное, возмущен тем, что Ладыкова-младшего отпустили домой?" - поинтересовались мы в конце разговора с явным сочувствием. Думали - он начнет сейчас скрежетать зубами, метать громы и молнии в адрес суда и тех, кто "помог", чтобы Олег Ладыков поскорее вернулся из мест не столь отдаленных.

- Я радуюсь за него, - озадачил нас Эдик. - Кому ж хочется за решеткой сидеть. Баланду похлебал - и будет. Мы же с напарником все-таки живы. Не очень здоровы, но это ладно. У нас в Чувашии старики говорят так: пожелаешь кому зла - отворяй дверь, оно и к тебе в гости непременно зайдет. Так что я желаю своему обидчику только добра. Жизнь все равно поставит таких, как он, на место - вот увидите.