В Мордовии замминистра соцзащиты задержали за превышение полномочий

Новости

Полиция Москвы опровергла данные о массовой драке фанатов 13:52
Земан: Установлена связь торговца оружием Гебрева со взрывами во Врбетице 13:48
США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане 13:44
При пожаре в больнице Багдада погибли 82 человека 13:32
Земан: К взрывам в Врбетице могло привести неосторожное обращение с боеприпасами 13:07
NYT: Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов в Врбетице 12:39
В Москве фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку 12:23
Президент Армении принял отставку правительства 11:52
Оперштаб: Еще 1339 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:26
Майские каникулы спровоцировали рост цен на турпутевки в Сибири 11:20
Войска вернулись в пункты дисклокации после учений в Арктике 10:46
Эксперты назвали самые выгодные вакансии для студентов 10:31
Затонувшая в Индонезии подлодка с 53 военными на борту объявлена погибшей 10:13
Премьер Армении объявил о своей отставке 10:05
В Германии призвали закрыть тему с Украиной ради сближения с Россией 09:57
Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло 09:44
Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя 09:37
В Крыму пункты вакцинации от COVID-19 будут работать с 1 по 11 мая 09:04
Названы десять продуктов для продления молодости 08:57
Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса 08:56
Усман защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Масвидаля 08:41
В Москву вернется минусовая температура 08:36
"Роскосмос" не обсуждал доставку космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon 08:12
Под Екатеринбургом возобновили движение транспорта после обрушения моста 07:56
Чукотку в конце апреля ждут аномально теплые дни 07:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 13:29
Рубрика: Происшествия

В Мордовии замминистра соцзащиты задержали за превышение полномочий

Текст: Ольга Дмитренко

В Мордовии задержана первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости, сообщает СУ СК по республике.

В Башкирии при покупке соцжилья родственнику чиновника заплатили 2 млн

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело на основании материалов сотрудников республиканского УФСБ - по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в 2009-2011 годы в Рузаевском районе по заданию администрации за счет бюджетных средств построили сети электроснабжения протяженностью 11,5 километра и силовой трансформатор. Но местные власти не поставили их на кадастровый учет и не зарегистрировали имущество как муниципальное.

Эти объекты передали в безвозмездное пользование коммерческой организации. Таким образом, с 2011 года бюджет района недополучил 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование казенным имуществом коммерческой организацией.

Следователи регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по РМ одновременно провели обыски по нескольким адресам, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района.

Ранее задержанная работала главой администрации Рузаевского района.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

В России предложили упразднить потребительскую корзину
Президент Армении принял отставку правительства
Земан: К взрывам в Врбетице могло привести неосторожное обращение с боеприпасами
Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни
Затонувшая в Индонезии подлодка с 53 военными на борту объявлена погибшей
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура