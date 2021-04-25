В Мордовии замминистра соцзащиты задержали за превышение полномочий

В Мордовии задержана первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости, сообщает СУ СК по республике.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело на основании материалов сотрудников республиканского УФСБ - по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в 2009-2011 годы в Рузаевском районе по заданию администрации за счет бюджетных средств построили сети электроснабжения протяженностью 11,5 километра и силовой трансформатор. Но местные власти не поставили их на кадастровый учет и не зарегистрировали имущество как муниципальное.

Эти объекты передали в безвозмездное пользование коммерческой организации. Таким образом, с 2011 года бюджет района недополучил 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование казенным имуществом коммерческой организацией.

Следователи регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по РМ одновременно провели обыски по нескольким адресам, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района.

Ранее задержанная работала главой администрации Рузаевского района.