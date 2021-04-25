В Пензе задержан подозреваемый по делу об отравлении детей в бассейне

В Пензенской области по делу об отравлении детей хлором в бассейне во время занятий в группе плавания задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района, сообщили в СУ СК по региону.

Накануне во время занятий в бассейне тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медучреждение находившихся на тренировке 21 ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. СУ СК по региону расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

Сейчас семь детей находятся на лечении в Пензе, остальные - в ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ".

По данным правительства региона, состояние ребят медики оценивают как стабильное, угрозы жизни нет. Под наблюдением врачей они пробудут еще сутки.