В Тольятти студентов-путешественников бесплатно разместят в кампусе вуза

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) в Тольятти выделит комнаты для студентов-путешественников в своем кампусе.

- С 1 июня мы выделим пять комнат для студентов из других регионов, путешествующих по стране, - рассказала врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. - Предоставляться они будут бесплатно, но, конечно, на разумный срок. Максимальную длительность пребывания и условия размещения мы определим в ближайшее время, о чём сообщим дополнительно. В случае, если рекомендации на этот счет будут сформулированы в федеральном центре, мы, естественно, будем их придерживаться.

Желающим остановиться в кампусе потребуется предварительно сообщить о своем прибытии, чтобы зарезервировать место на определенные даты, и подтвердить тот факт, что они являются студентами и путешествуют по России. Для этого подойдут студенческий билет и билеты на междугородний транспорт. Так что, кажется, для путешествующих автостопом этот вариант ночевки не подойдет.

Логично, что тольяттинский вуз одним из первых в стране отреагировал на инициативу президента. В Тольятти готовят кадры для туристической индустрии Самарской области и соседних регионов. Поэтому здесь особенно заинтересованы в развитии туризма и инфраструктуры.

Напомним, о необходимости развития студенческого туризма Владимир Путин сообщил 21 апреля в своем послании Федеральному собранию РФ. По словам главы государства, студенты, путешествующие по России, должны иметь возможность останавливаться в кампусах вузов городов, которые они посещают.

В то же время, многим вузам требуется подготовиться, чтобы начать принимать студентов-туристов, поскольку подчас кампусы забиты под завязку. И даже если студенты выезжают из комнат на летние каникулы, их личные вещи там остаются. Поэтому изыскать свободные комнаты для большинства вузов в короткие сроки будет, скорее всего, проблематично. Хотя уже со следующего лета можно ожидать, что многие вузы будут готовы принять путешественников.