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25.04.2021 22:06
Рубрика: Экономика

Ждут на Волге

В Тольятти студентов, которые путешествуют по стране, разместят в кампусе вуза
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) в Тольятти выделит комнаты для студентов-путешественников.

- С 1 июня мы выделим пять комнат для студентов из других регионов, путешествующих по стране, - рассказала врио ректора ПВГУС Любовь Выборнова. - Предоставляться они будут бесплатно, но, конечно, на разумный срок. Максимальную длительность пребывания и условия размещения мы определим в ближайшее время, о чем сообщим дополнительно.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Желающим остановиться в кампусе потребуется предварительно сообщить о своем прибытии, чтобы зарезервировать место на определенные даты и подтвердить тот факт, что они являются студентами и путешествуют по России. Для этого подойдут студенческий билет и билеты на междугородний транспорт. Так что, кажется, для путешествующих автостопом этот вариант ночевки не подойдет.

В Самарской области надеются, что это позволит увеличить турпоток в регион, где есть масса красивых мест и заповедных территорий. Здесь проводятся многие фестивали, в том числе один из самых крупных в стране - Грушинский фестиваль авторской песни. По традиции он проходит в первые выходные июля.

Напомним, о необходимости развития студенческого туризма Владимир Путин сообщил 21 апреля в своем Послании Федеральному Собранию РФ. По словам главы государства, студенты-туристы, путешествующие по России, должны иметь возможность останавливаться в студенческих кампусах городов, которые они посещают. И логично, что тольяттинский вуз одним из первых в стране отреагировал на инициативу президента. В Тольятти готовят кадры для туристической индустрии Самарской области и соседних регионов.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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