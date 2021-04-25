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25.04.2021 11:27
Рубрика: Общество

В Кузбассе голодные медведи вышли к людям

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Междуреченске Кемеровской области появились оголодавшие после длительной спячки медведи. Хищники выходят из леса к людям. Косолапые бродят районе Сыркашинской горы в поисках еды.

Фото: iStock
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- Уважаемые междуреченцы! Просим вас воздержаться от посещения данной местности ближайшую неделю и не провоцировать животных, - сообщил на странице администрации города в Instagram директор Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев. - У медведей сейчас тяжелый период - голод. Вышли они сюда не из любопытства, а покушать.

Инспекторы также местных жителей не подкармливать хищников и убирать за собой мусор: остатки еды могут привлечь медведей к жилым домам.

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