В Новосибирской области в 2021 году установят 30-35 станций подзарядки электромобилей. Такого количества нет ни в одном регионе Сибири.

Количество электромобилей в стране растет: в 2020 году их парк увеличился на 70 процентов, до 10,8 тысячи единиц. Сеть заправочных станций для этих авто также должна расширяться. Фото: Татьяна Кравченко

По данным компании 2ГИС, сейчас в областном центре насчитывается 31 станция, установленная на основных транспортных маршрутах разными компаниями, еще по одной - в трех городах области, в том числе в Болотном, через который проходит трасса Р-255 Новосибирск - Томск - Кемерово. Для сравнения, в шести соседних городах Сибири всего открыто 24 станции.

Двадцать восемь заправок в Новосибирске появились благодаря инвестпрограмме одной энергетической компании. Первая из них была установлена в 2019 году в центре города. До конца года в регионе будет размещено еще семь станций на наиболее востребованных маршрутах, выходящих в сторону Алтайского края, Томска, Кемерова, Омска. Также планируется создать центр развития и поддержки отечественных производителей электрозаправочных станций (ЭЗС).

"Перспективная задача - насытить не только Новосибирск, но и основные транспортные маршруты нашего региона инфраструктурой для обслуживания и зарядки электромобилей. Мы рассматриваем эту инфраструктуру как важный элемент комфортной городской среды и "Умного города", - отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Узнать о местонахождении ЭЗС не только в Новосибирске, но и во всех городах мира можно с помощью специального приложения, через него же можно произвести оплату услуги. По оценке водителей, если на бензин в год уходило 50 тысяч рублей, то теперь менее пяти тысяч рублей. Минус затраты на приобретение масла, замену свечей и прочих расходных материалов - всего того, что требуется на содержание в рабочем состоянии машины, работающей на бензине, дизтопливе или газе.

Эксперты объясняют рост интереса к "электричкам" отменой ввозных таможенных пошлин

"Такие машины надо рассматривать как гаджет для перевозки людей: приехал домой, воткнул в розетку, как смартфон. Очень удобно, особенно если живешь в частном доме, где есть гараж, - говорит владелец электромобиля Алексей Кирютин. - Даже в самый лютый мороз я проезжал 50 километров, а летом одной зарядки хватает на 150 километров. При развитой инфраструктуре электрозаправок вообще не будет проблем".

По разным оценкам, во всем мире насчитывается восемь миллионов электромобилей. В Новосибирске, по данным мэрии, - 400-500 электрокаров, сами владельцы говорят, что их уже около полутора тысяч. Первый электромобиль в сибирской столице появился семь лет назад. По числу машин с электродвигателями Новосибирск отстает лишь от Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным сервиса "Авито Авто", в Новосибирской области по итогам 2020 года продажи электромобилей с пробегом выросли на 117,6 процента, по сравнению с предыдущим годом. В целом по России - на 119 процентов, а их доля на авторынке выросла с 0,03 до 0,7 процента. При этом средняя стоимость покупки подержанных электромобилей в Новосибирской области в 2020 году составила 515 тысяч рублей, в России - 595 тысяч рублей. Эксперты "Авито Авто" объясняют рост покупательского интереса к "электричкам", в частности, отменой таможенных пошлин на ввоз такого транспорта на территорию Евразийского экономического союза (соответствующее распоряжение совета ЕЭК вступило в силу 4 мая 2020 года).

"В числе установленных в Новосибирске 28 зарядных станций - восемь постоянного тока (так называемых, быстрых) и 17 станций переменного тока. Учитывая, что каждая станция мощностью 22-24 кВт способна заряжать два автомобиля одновременно, а в среднем один автомобиль заряжается 35 минут, то максимальная мощность одной станции - 40 автомобилей в сутки, - рассказал руководитель направления по развитию сети ЭЗС "Новосибирскэнергосбыта" Андрей Витковский. По его словам, перспективна интеграция бизнеса в развитие экологического движения.

Однако, как считают автомобилисты, у желающих приобрести электрокар должны быть преференции. Например, в Московской области владельцы электромобилей с 2015 года полностью освобождены от транспортного налога. В декабре прошлого года власти Кузбасса объявили о том, что с 1 января 2020 года владельцы электрокаров освобождаются от уплаты транспортного налога сроком на пять лет.