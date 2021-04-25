Как в майские праздники будут работать поликлиники и пункты вакцинации

Корреспонденты "Российской газеты" узнали, как в дни майских праздников будет организована работа поликлиник и пунктов вакцинации. А также фитнес-залов и бассейнов.

У прививок нет выходных

В Карачаево-Черкесии с 1 по 10 мая поликлиники будут работать в праздничном режиме. В больницах организованы дополнительные дежурные бригады медиков. Как сообщили "РГ" в Минздраве республики организована также круглосуточная "горячая линия". Жители города смогут обратиться по телефону и в Черкесскую городскую клиническую больницу. В праздничные дни продолжится вакцинация от COVID-19. Для этого организовано 25 мобильных бригад, а ранее в республике их было лишь 18. Здесь также действуют еще 13 стационарных пунктов.

Не остановится в праздники вакцинация и в Астраханской области. Не будет выходных и у служб "скорой помощи". В государственных поликлиниках с 1 по 10 мая будут работать дежурные врачи, а коммерческие медучреждения примут пациентов по своему обычному графику, за исключением 1, 2 и 9 мая.

Не останутся без медицинской помощи и жители Пензенской области, заверила "РГ" пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Манухина: "Стационары и "скорая помощь" работают в круглосуточном режиме. Неотложная помощь будет оказываться в поликлиниках ежедневно с 8 до 14 часов. В это же время медики продолжат обслуживать пациентов на дому и выписывать рецепты".

Для узких специалистов будет составлен график дежурства. Точное время их приема пензенцы смогут узнать на сайте медучреждения или по телефону регистратуры. Если в начале мае была запланирована вакцинация - первый или второй этап - она пройдет в установленные ранее сроки. Уже на следующей неделе пензенцы смогут сделать прививку от коронавируса во время шопинга в двух торговых центрах Пензы - "Сан и Март" и "Пассаж".

Прививочные пункты будут работать ежедневно без выходных с 10 до 18 часов. При себе достаточно иметь паспорт, СНИЛС и полис. "Для введения второго компонента вакцины через 21 день необходимо будет обратиться в ближайшую поликлинику. Выдадут направление на проведение второй прививки с указанием даты и времени", - пояснила заместитель главврача ГБУЗ "Городская поликлиника" Пензы Ирина Мартина.

В Ростове-на-Дону, как выяснила "РГ", пункты вакцинации будут работать все дни, правда, нужно уточнять время приема. А вот коммерческие клиники в Ростовской области еще не определились, но "скорее всего, продолжат прием пациентов 4, 5, 6, 7 и 8 мая", - сказали нам в одной из офтальмологических клиник. Что касается приема в государственных поликлиниках, то он будет проходить по режиму выходных: работают только дежурные службы и травмпункт.

В Самарской области без выходных работают два круглосуточных прививочных пункта для вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Здесь может привиться любой желающий старше 18 лет. Можно выбрать удобное для себя время, например, ранним утром или поздним вечером.

Тренировки продолжаются

В Ростовской области фитнес залы все праздники открыты для любителей здорового образа жизни. Как и во время новогодних каникул они работают в обычном режиме. "В выходные дни люди могут больше времени уделить самим себе", - пояснили в оздоровительном комплексе "Энерджи Плаза".

График работы астраханских бассейнов и фитнес-центров пока утверждается, но, по словам администраторов, скорее всего, и здесь они будут принимать посетителей, как обычно. За исключением Праздника труда и Дня Победы. Эти два дня будут выходными.

"В спорте важна система, длительный перерыв в тренировках нежелателен, - пояснила "РГ" тренер по аквааэробике и аквафитнесу Светлана Павлова, - И, хотя посетителей в праздники становится меньше, так как многие разъезжаются, мы идем работать ради тех, кто хочет заняться своим здоровьем в выходные".

В связи с пандемией наполняемость групп по аквафитнесу - до 12 человек, поэтому на занятия действует предварительная запись. Если желающих больше, то формируется дополнительная группа на другое время.

"Российская газета" продолжит публиковать сообщения, как пройдут майские праздники в российских регионах.