В Дагестане ректор медуниверситета стал фигурантом уголовного дела

На ректора Дагестанского государственного медицинского университета возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

Об этом "РГ" сообщили в Следственном комитете по республике. По предварительным данным, руководитель вуза фиктивно трудоустраивал на работу своих близких и родственников, но на самом деле они там не работали.

Сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения ректору медуниверситета. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о возможных поборах со студентов со стороны других сотрудников вуза.