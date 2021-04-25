В Петергофе включили фонтаны и ввели новые льготы

В Петергофе официально стартовал сезон фонтанов. Посетителей пускают в масках, у фонтанов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Но если сравнивать с прошлым годом, то это уже прорыв: напомним, в 2020-м фонтаны включили только в начале июля.

В этом году ограничения в Петергофе сохраняются, но фонтаны заработали на два месяца раньше, чем в прошлом. Фото: Сергей Николаев

Как говорят в государственном музее-заповеднике "Петергоф", в прошлом году из-за пандемических ограничений его внебюджетные поступления сократились на 80 процентов. В шесть раз уменьшилось число посетителей, что в принципе было логично, ведь Большой петергофский дворец стоял закрытым 184 дня, а сезон фонтанов продлился чуть больше трех месяцев. Но даже когда они работали, для посетителей был закрыт доступ на шутихи (это фонтаны, которые внезапно обливают прохожих водой).

И хотя о победе над пандемией пока говорить рано, сезон фонтанов в этом году начинается, как обычно. В музее-заповеднике отмечают, что все льготы сохранены. В частности, полный билет в Нижний парк с фонтанами стоит одну тысячу рублей. Но граждане России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана по предъявлению паспорта могут пройти за 450 рублей. Важный момент: из-за того, что при покупке льготного билета необходимо предъявлять подтверждающий документ, его нельзя купить онлайн. Нужно ехать в кассу музея.

Всех детей до семи лет в Нижний парк, а также в Большой петергофский дворец пускают бесплатно. Также бесплатный вход предусмотрен для детей до 16 лет из России и государств Евразийского экономического союза.

Примечательно, что в этом сезоне появились и новые льготы. Так, на все объекты государственного музея-заповедника "Петергоф" будут бесплатно пускать граждан с любой группой инвалидности, а с инвалидом первой группы сможет без оплаты пройти один сопровождающий.

Хорошая новость и для пенсионеров. Во второй четверг каждого месяца для них введен бесплатный вход. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение и получить бесплатный билет. Во второе воскресенье месяца бесплатно пускают многодетные семьи, молодежь от 16 до 18 лет, а также студентов.

Сам Нижний парк полностью готов к летнему сезону. За зиму была отреставрирована историческая гидросистема, питающая фонтан "Самсон": чугунные трубы демонтировали, обработали и укрепили. Примечательно, что соединения труб заливались свинцом - точно так же, как это делалось в XVIII веке.

Верхний сад же в этом сезоне для посещения будет закрыт - там продолжается масштабная реставрация, которая завершится в 2023 году.

Тем не менее на этот раз музей-заповедник обещает посетителям много сюрпризов, ведь в текущем году исполняется 300 лет гидросистеме Петергофа: 19 августа 1721 года здесь заработали первые фонтаны.