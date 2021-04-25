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25.04.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Зачем России нужен Северный морской путь

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Северный морской путь считается одним из самых перспективных проектов России в области транзитных грузовых перевозок. Но для развития маршрута нужно расширить подходы к портам, создать базы обслуживания судов, построить ледокольный флот.
Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Прогнозировать интерес к альтернативным маршрутам можно с учетом мирового тренда на многовекторное развитие транспортных путей, говорит председатель совета директоров логистической компании NAWINIA Рустам Юлдашев. Северный морской путь (СМП) - среди альтернатив. Но пока на этом направлении преимуществом России являются только сроки доставки грузов. Отстают инфраструктура, сервисное обслуживание и даже нормативное регулирование, отмечает он. Для привлечения грузоперевозчиков и инвесторов нужен более свободный режим использования маршрута.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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С учетом климатических условий Арктики по СМП можно как минимум пустить насыпные грузы, которые устойчивы к низким температурам и сейчас идут балкерами из Азии на Европу и обратно, отмечают в ACEX. Но для работы на перспективу нужны современные контейнеровозы. Как указывают в компании Fesco, на логистику в контейнерах переходит все больше компаний.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной: "В самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным". Сейчас суда могут ходить по Севморпути только пять месяцев в году. Для увеличения периода навигации нужны ледоколы.

Необходимые инвестиции в развитие маршрута эксперты оценивают в 15 млрд долл. С учетом планов по увеличению его пропускной способности к 2030 году до 110 млн тонн в год суммарная стоимость грузов, по приблизительным оценкам, составит около 5,5 млрд долл., а доходы - около 900 млн долл. в год. То есть проект в ближайшее время не окупится.

В развитие СМП потребуется инвестировать 15 млрд долларов. Средства вернутся в виде новых рабочих мест и роста экономики прилегающих регионов

Однако его значение в другом. В прилегающих регионах будут запущены долгосрочные механизмы экономического роста. Северный широтный ход позволит снизить затраты на транспортировку нефти и газа на азиатском и европейском направлениях. В рамках проекта предполагается создать более двух тысяч рабочих мест. Наконец, рост транспортного потока стимулирует развитие производств в регионах.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Главы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки обратились к зампреду правительства - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с предложением продлить СМП от Петербурга до Владивостока. Сейчас границы СМП проходят от Карских Ворот до мыса Дежнева на Чукотке. Если расширить границы, считают авторы инициативы, удастся вовлечь в грузоперевозки морем транспортную и промышленную инфраструктуру в Петербурге, Архангельской и Мурманской областях, на Камчатке и Сахалине.

Это также поможет решить проблему обратной загрузки артерии. Сейчас поток грузов в основном идет с Востока на Запад. В Республике Коми заявили, что готовы заполнить не менее 10% объема обратной грузовой базы Севморпути продукцией деревообработки, идущей на экспорт в Азию.

Наметились также перспективы обеспечения СМП ледоколами. В октябре 2020 года прошла приемка головного атомного ледокола "Арктика". Скоро к нему присоединятся еще четыре ледокола. Ради развития проекта к 2024 году построят также гидрографическое судно ледокольного класса для изучения морского дна и обеспечения безопасной навигации в акватории Севморпути.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Мурманская область СЗФО Архангельская область ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край Владивосток

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