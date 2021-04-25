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25.04.2021 07:00
Рубрика: Общество

Майские праздники: дачные поезда и онлайн-парады

Текст: Ольга Дмитренко (Самара) , Наталья Коротченко (Астрахань) , Наталья Саванкова (Пензенская область)
Как в регионах будут организованы выезды на дачи и за город, как пройдут трансляции парадов, кто сможет их посетить и на каких условиях, узнали корреспонденты "Российской газеты". Им удалось заглянуть и в санаторий, где восстанавливаются пациенты после коронавируса. В целом правила в регионах одни и те же, но есть местные нюансы. О некоторых из них мы и расскажем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парад с победителями

Традиционно парад Победы в Самаре пройдет 9 мая на площади Куйбышева и начнется в 10:00. Однако большинство горожан смогут увидеть его только в онлайн-трансляции. Прежде всего, его зрителями станут ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие вакцинацию от коронавируса, почетные граждане Самарской области, представители военного командования и СМИ.

Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн"

Репетиции парада пройдут 3 и 5 мая, генеральная - 7 мая. Но их также мало кто увидит, доступ на площадь Куйбышева будет ограничен. В качестве альтернативы с 6 по 9 мая на улице Чапаевская будет работать выставка военной техники, которая примет участие в параде. Вход свободный при обязательном соблюдении масочного режима.

Как и в прошлом году, акция "Бессмертный полк" состоится в режиме онлайн. Чтобы присоединиться к ней, нужно зарегистрироваться на сайте polkrf.ru, через приложения в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" или на сервисе "Банк памяти".

Затем следует в Личном кабинете разместить фотографию и данные героя, который примет участие в виртуальном шествии. После одобрения заявки модератором пользователю сообщат время, когда его родственник появится в онлайн-параде. Начнется виртуальное шествие в 15:00 по местному времени. В аналогичном режиме пройдет "Бессмертный полк" и в других российских регионах.

Обещали и салют

На День Победы в Самаре в этом году состоится концерт с участием местных и федеральных артистов. Также горожанам обещают масштабный салют.

- Всего в регионе пройдет более 300 мероприятий ко Дню Победы, среди них - выставки, литературные часы, патриотические акции, кинолектории, театрализованные представления и тематические вечера, - рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

В Тольятти откроется интерактивный музей под открытым небом "Дороги истории - наша Победа". Он расположится в парковом комплексе истории техники имени Сахарова и будет работать уже с 7 мая.

На даче с удачей

Чем хороши онлайн-трансляции - их можно смотреть на даче. Традиционно на майские горожане отправляются к своим "шести соткам". И поработать, и отдохнуть. В Астрахани 23 апреля запустили традиционную "дачную" электричку по маршруту Кутум-Дельта. Она продолжит работать и в майские выходные по обычному графику.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Это среда, пятница, суббота, воскресенье дважды в день: утром и вечером", - сообщили "РГ" в службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги. Четырехвагонный поезд вмещает всех желающих, поэтому дополнительных маршрутов не планируется.

Дачный сезон в Пензе начался на день позже - 24 апреля. Поэтому и здесь на майские праздники не будет проблем, чтобы отправится за город - к себе или в гости. Как и в прошлом году дачников будут перевозить 32 автобуса по 21 маршруту. До июня они будут курсировать три раза в неделю, затем - четыре раза. Стоимость проезда тоже не изменилась. По транспортной карте, которой пользуются 97 процентов пассажиров дачных автобусов, билет дешевле и составляет от 30 до 45 рублей за поездку. Неиспользованные средства с прошлого года на ней сохранились.

Учитывая пандемию, дачные автобусы перед рейсом обрабатывают хлорсодержащими средствами. Пассажирам напоминают о необходимости носить маски в общественном транспорте.

Подлечиться на Сурском море

В Пензе отдых в санатории на берегу Сурского моря, так называется местное водохранилище, обойдет на одного человека от 28 тысяч рублей за десять дней в начале мая.

Правда, свободных номеров эконом-класса почти не осталось. Но можно приобрести курсовку на лечение, в начале мая действует скидка в пять процентов. В среднем она обойдется в 800 рублей за сутки. За эту цену местные врачи помогут за десять дней укрепить иммунитет, повысить качество сна, улучшить психоэмоциональный фон - всем этим чаще всего страдают пациенты после перенесенного коронавируса.

В Пензе - на день больше

В мае пензенцы отдыхают не 10 дней, как все, а 11.Это связано с ежегодным региональным праздником Радоницы, установленном в 2015 году. В этот день православные поминают усопших, многие посещают кладбища после праздника Пасхи. Поэтому выходной день плавающий. В этом году он выпадает на 11 мая.

"Российская газета" продолжит публиковать сообщения, как пройдут майские праздники в российских регионах.

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