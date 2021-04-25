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25.04.2021 14:56
Рубрика: Власть

Сенатор от Крыма назвал слова главы МИ-6 о России "булавочным уколом"

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Слова руководителя внешней разведки Великобритании (МИ-6) Ричарда Мура о слабеющей России абсурдны и говорят о страхе перед нашей страной, считает член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее Ричард Мур сказал, что Россия "объективно ослабевает" в экономическом и демографическом плане, но при этом представляет одну из насущных проблем.

По словам Цекова, заявление Мура не может не возмущать, однако для России это лишь "булавочный укол", сообщает РИА Новости. "Нет смысла придавать значение таким абсурдным словам, - считает Цеков. - Они говорят лишь о том, что в Великобритании боятся России, хотя наша страна никому не угрожает".

Сенатор предположил, что заявление главы Ми-6 сделано для отвода глаз, чтобы переключить внимание британцев с внутренних проблем.

- Именно Великобританию можно сейчас назвать слабеющей державой при всех нарастающих проблемах, в том числе демографической, - добавил Цеков.

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