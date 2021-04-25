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Рубрика: Общество

В "Артеке" стартовала смена "Салют, Победа!"

Текст: Ксения Колесникова
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"

В Международном детском центре "Артек" стартовала смена "Салют, Победа!". Более двух с половиной тысяч школьников из 79 российских регионов узнают о подвигах артековцев, обороне и освобождении Севастополя, истории Черноморского флота России.

Фото: Марина Волосевич
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"Победа в Великой Отечественной войне - священная дата в истории России. Трагические события тех лет коснулись и жизни "Артека". Артековская смена, которая началась как раз в дни начала войны, была эвакуирована в Алтайский край, в Белокуриху. "Артек" пережил оккупацию. А в августе 1944 года, через три месяца после освобождения, лагерь смог принять 500 крымских детей. В 1945 году в "Артеке" отдыхали уже 1 200 ребят. Среди героев тех лет, отдавших свои жизни за освобождение страны, есть и артековцы. Память о Великой Отечественной войне и подвиге нашего народа мы бережно передаем младшим поколениям. Важно поддерживать интерес у детей и подростков к главному народному подвигу страны в XX веке, чтобы помочь им найти верный путь в созидании мирного будущего", - отмечает директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

Смена "Салют, Победа!" продлится до 11 мая 2021 года. Программа направлена на сохранение памяти, приобщение школьников к историческому прошлому страны.

Ребята освоят навыки поисковой и исследовательской работы, разработают проекты по изучению истории своей семьи, России и родного края. Поучаствуют во всероссийской акции "Диктант Победы", в спортивных соревнованиях "Наши победы", игре на местности "Фронтовой полигон", в волонтерской акции "Мы вместе" и других активностях. А еще - встретятся с героями России.

Справка "РГ"

Мало кто знает, но самая длинная смена в "Артеке" проходила с 1942 по 1945: эти годы дети вместе с вожатыми провели на Алтае, в эвакуации. Некоторые ребята постарше прямо оттуда уходили на фронт. Территория МДЦ "Артек" была оккупирована с 1941 по 1944 год. В 1944 году "Артек" был освобожден силами Отдельной Приморской армии. Среди артековцев, отдавших свои жизни за родину: Тимур Фрунзе, Гуля Королева, Иван Туркенич, Володя Дубинин, Рубер Руис Ибаррури, Витя Коробков, Лиля Кара-Стоянова, Радик Руднев, Алия Молдагулова и другие. Бюсты героев установлены во всероссийском детском центре.

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