В Севастополе открыли памятник, посвященный окончанию Гражданской войны

Памятник, посвященный всем воевавшим и погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов, открыт в Севастополе. Он появился по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО), чтобы напомнить потомкам о трагедии, к которой привел раскол внутри страны.

У основания постамента - два сына: один - белогвардеец, а второй - красноармеец... Фото: Юлия Крымова

Мемориал установлен на берегу Карантинной бухты, напротив музея-заповедника "Херсонес Таврический".

В центре памятника на высокой стеле стоит женская фигура, покрытая сусальным золотом, которая олицетворяет образ матери-России. А у основания постамента - два ее сына: один - белогвардеец, а второй - красноармеец. За их спинами - бронзовые горельефы со сценами Гражданской войны и Русского исхода. На лицевой части постамента высечена надпись: "Мы единый народ, и Россия у нас одна", а еще с трех сторон - стихи Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Николая Туроверова, слова Михаила Шолохова, посвященные тем трагическим годам.

- Можно попытаться определить дату начала Гражданской войны, но очень сложно определить дату ее окончания, - сказал во время открытия памятника помощник президента России Владимир Мединский. - Сегодня, спустя 100 лет, мы должны окончательно подвести черту, перестать делить наших предков на красных и белых, правых и виноватых, победителей и побежденных, ибо в Гражданской войне не бывает победителей, нет ничего страшнее братоубийственной бойни.

Мединский отметил, что это первый на территории бывшего СССР мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны.