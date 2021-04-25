В Волгограде состоялась знаменательная встреча ветеранов трех союзнических армий - друг другу пожали руки участник боев за Сталинград Евгений Куропатков, американский военврач Чарльз Норман Шей и знаменосец второй танковой дивизии Роже Доре из Франции. Самому младшему из них - французу - 95 лет.

- Я принял это приглашение, потому что для меня важно посетить вашу страну и представить здесь Францию. После Сталинграда Германия проиграла войну, - рассказал мсье Доре. - Раньше пугали коммунистами. И сейчас у нас существуют разные образы России, и один из них я познаю сейчас.

Американский ветеран Чарльз Шей сейчас тоже живет во Франции, на берегу Ла-Манша. У Шея есть и французские корни - он потомок барона де Сен-Кастена. Но сам себя он считает индейцем, а раньше жил в резервации. И на мемориальном кладбище "Россошки" американский ветеран провел индейский обряд в память о советских воинах. Преклонив колени перед могилой старшего политрука Филиппа Одородько, Чарльз Шей воскурил благовония, развеивая дым птичьим пером.

- Мы никогда не забудем жертв Сталинграда: женщин, детей и тысячи солдатских жизней. Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира, - сказал американец.

Наш ветеран москвич Евгений Куропатков, конечно, часто бывал в Волгограде. Здесь Евгений Петрович был ранен, но вернулся в строй, дрался под Ленинградом и участвовал в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

- От лица моих братьев, полегших здесь, хочу сказать спасибо Волгограду. Не везде увидишь такое отношение к их памяти, - признался Куропатков.

Приезд ветеранов стал возможен благодаря акции - в Волгоградскую область прибыли французские поисковики, чтобы поучаствовать в раскопках. Классический пример того, что мы называем емко: "Это нужно - не мертвым! Это надо - живым!"