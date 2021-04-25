Под Екатеринбургом возобновили движение транспорта после обрушения моста

Движение автотранспорта в месте обрушения моста под Екатеринбургом восстановлено. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ЧП произошло накануне вечером. На 42 километре Екатеринбургской кольцевой дороги обрушился пешеходный мост. Грузовик "МАН" с полуприцепом вез спецоборудование в Елабугу. По предварительным данным, в момент проезда под пешеходным мостом у грузовика лопнули сразу два колеса, от большого груза сработал механизм, в результате чего мост обрушился. Пострадавших в результате обрушения моста нет, пишет ТАСС.

После того, как рухнувшая конструкция была убрана с проезжей части, движение возобновилось в штатном режиме.