В Екатеринбурге после обрушения моста задержан водитель грузовика

Причиной обрушения моста в Екатеринбурге, по предварительным данным, стал большегруз, водитель которого не рассчитал габариты, сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

ЧП произошло накануне поздно вечером на 42 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По счастливой случайности, никто не пострадал, поврежденных автомобилей также нет.

Виновник аварии с места происшествия скрылся, но быстро был найден. Нарушителем оказался 42-летний мужчина, уроженец Татарстана. Полицейским водитель рассказал, что вез дробильную установку в республику из Асбеста, как задел мост и что случилось потом, не понял, поэтому и уехал. Через пять километров остановился, потому что пробил колеса. О том, что произошло, узнал от инспекторов ГИБДД.

Водителя задержали, его грузовик MAN отправили на штрафстоянку. В отношении мужчины составили протоколы за нарушение правил перевозки грузов, повреждение дорожного сооружения, управления транспортным средство без номеров, отсутствие тахографа и оставление места ДТП.