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25.04.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

В Златоусте троих детей унесло от берега на отколовшейся льдине

Текст: Ольга Штейн

На городском водоеме Златоуста произошло ЧП, которое могло привести к трагедии. Прохожие заметили в районе гостиницы Таганай, в 40 метрах от берега, трех детей на льдине.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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- Течение отнесло льдину на середину пруда, и команда юных "мореплавателей" терпела бедствие. Самостоятельно вернуться на сушу дети уже не могли. Очевидцы немедленно сообщили об этом в службу спасения, - рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на вызов спасатели на резиновой лодке добрались до ребят и вернули их на берег. Там детей осмотрели медики и заключили, что все в порядке. Оказалось, что самому младшему ребенку всего шесть лет. Двое его товарищей постарше - одному 12, другому 13. В сопровождении полицейских всех отправили по домам.

- Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают: выход на лед в межсезонье строго запрещен! Уважаемые родители, проведите с детьми профилактические беседы, объясните, чем чреваты столь опасные забавы! В этот раз благодаря оказавшимся рядом очевидцам, позвонившим по номеру спасения "112", а также оперативным и слаженным действиям сотрудников пожарно-спасательного отряда все закончилось благополучно. Сложно представить, какой бедой могла бы закончиться эта детская шалость, - отметили в региональном МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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