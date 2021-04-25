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Рубрика: В мире

Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США

Текст: Диана Ковалева

Рейтинг президента США Джо Байдена за его первые 100 дней у власти составил 52 процента - с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48 процентов) и Дональда Трампа (42 процента). Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса газеты Washington Post и телеканала ABC News.

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Опрос показал, что 52 процента респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена. Не одобряют его работу 42 процента опрошенных, из них "решительно не одобряют" 35 процентов. При этом 64 процента респондентов положительно высказались о политике Байдена в борьбе с пандемией коронавируса. Экономическую политику поддержали 52 процента участников опроса. А вот в вопросах миграции действия Байдена одобряют всего 37 процентов респондентов.

Кроме того, 60 процентов опрошенных убеждены, что Байдену нужно заручиться поддержкой республиканцев в конгрессе, а 30 процентов считают, что он может обойтись и без этого.

Опрос проводился по телефону 18-21 апреля на английском и испанском языках. Всего в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентного пункта.

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