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Рубрика: В мире

К пирамидам с тестом

Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Столичный выпуск № 89(8440)
Россия и Египет объявили о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси. Как отметили в администрации российского президента, это стало возможным благодаря "завершению совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах".
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Египетские власти заявили о полной готовности не только принять российских туристов, но и обеспечить их безопасность в условиях пандемии. В министерстве туризма и древностей Египта отметили, что активно идет вакцинация от коронавируса работников туристического сектора страны. Кроме того, для египетских гостиниц продолжает действовать требование о наличии сертификата, для получения которого отель должен быть оснащен средствами личной защиты, иметь оборудованный медпункт, а также соблюдать правила дезинфекции. От туристов требуется наличие действительного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прилета.

Ведется работа по согласованию расписания будущих авиарейсов. При этом в российском Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что сведения о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут появиться уже во второй половине мая. В Ассоциации туроператоров России отметили, что работу на египетском направлении готовы возобновить семь крупнейших туроператоров.

В мире Африка Египет Возобновление авиасообщения с Египтом

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