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25.04.2021 21:02
Рубрика: Экономика

Россия и Эстония возобновили авиасообщение

Текст: Диана Ковалева

Авиакомпания "Аэрофлот" снова запустила рейс Москва - Таллин - Москва. Первый самолет прибыл в эстонскую столицу в воскресенье, передала пресс-служба таллинского аэропорта.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва - Таллин - Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с московским - прим. "РГ"). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям", - говорится в сообщении.

При этом, как заявили в эстонском посольстве в Москве, все действующие на границе ограничения, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию, продолжают действовать. Въезд в Эстонию разрешен дипломатам и их семьям, лицам, оказывающим жизненно важные услуги, а также работникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок. Также в страну можно въехать по семейным обстоятельствам (похороны, свадьба, болезнь члена семьи, неотложная встреча с членом семьи и т. д). Кроме того, въезд разрешается лицам, чьи муж, жена или прямые родственники по восходящей или нисходящей линии имеют эстонское гражданство, вид на жительство или право на проживание в Эстонии. Также в страну могут попасть те, кто в порядке исключения получил специальное разрешение департамента полиции и погранохраны.

Для посещения Эстонии до начала поездки необходимо заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья страны, а по прибытии нужно 10 дней провести на карантине. Срок самоизоляции можно сократить, сдав два теста на коронавирус.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Европа Эстония Компании Авиация "Аэрофлот"

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