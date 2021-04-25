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25.04.2021 18:46
Рубрика: Экономика

Топливо номер один

Россия может занять достойную нишу на мировом рынке водорода
Текст: Ирина Фурсова
Российская газета - Спецвыпуск № 89(8440)
Заявления европейских политиков о возможном введении трансграничного углеродного налога вновь на стыке 2020 и 2021 годов возобновили дискуссии о перспективах водородной энергетики и скорейшем закате энергетики углеводородной, особенно угольной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У рьяных защитников природы традиционная генерация оказалась "главной грешницей", из-за которой нашей планете грозит глобальное потепление (интересно, согласны ли с ними жители Якутии?).

Фото: iStock
В Минэнерго рассказали о заправках для водородного транспорта

А вот польза водорода вознеслась до небес. С одной стороны, вполне заслуженно: теплоотдача при его сжигании в два раза выше, чем у природного газа, а сам водород - абсолютно чистое топливо, образующее при сгорании только воду. С другой стороны, элемент номер один - ресурс вторичный, а стало быть, не слишком дешевый.

По словам президента Ассоциации "Глобальная энергия" Сергея Брилева, дело в Европе доходит до абсурда. В частности, водород делится на зеленый, серый и черный (или бурый), то есть извлекаемый из воды, природного газа или путем газификации угля. И Европа готова без оглядки покупать зеленый водород, с неохотой при необходимости - брать серый и ни в коем случае не приобретать "угольный". Там муссируются очень красивые, но нерациональные идеи. Например, с помощью солнечных и ветряных станций получать электроэнергию, из нее путем электролиза получать водород и сжигать его, не допуская выбросов СО2. При этом тонна такого водорода будет в три раза дороже, чем тонна водорода, извлеченного из природного газа. Многие страны в Европе не принимают водород, полученный путем электролиза, энергия для которого произведена АЭС.

Как сообщил на Гайдаровском форуме в начале этого года вице-премьер правительства РФ Александр Новак, в мире производится около 70 миллионов тонн водорода в год. И используется он в основном в промышленности. Тем временем в энергетике и на транспорте у него очень заманчивые перспективы. Способен он выступать и в качестве "хранителя" энергии. Сейчас в мире наблюдается "водородный бум". Но себестоимость его производства слишком высока, чтобы он стал конкурентным в качестве энергетического или моторного топлива.

Экологически чистым способом в мире производится всего два процента объема водорода

В октябре 2020 г. премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал "дорожную карту" по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года, направленную на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, а также вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту. По словам Александра Новака, работа эта начинается не с нуля, энергетические компании этим уже занимаются. Но их деятельность надо скоординировать. И Россия может занять здесь свою нишу и как экспортер технологий, и как производитель собственно водорода.

Фото: gettyimages
Александр Лосев: Переход к "зеленой энергетике" обойдется очень дорого

Как считает председатель правления, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, многие энергетические компании страны сейчас находятся на стадии изучения плюсов и минусов водорода как потенциального топлива. "Задача непростая. Есть много вопросов, связанных с его хранением, транспортировкой и т.д. Думаю, 2021-2022 годы компании посвятят только теоретическому изучению вопроса", - сообщил топ-менеджер "Газпром нефти".

По данным международного энергетического агентства, с 1975 года спрос на водород увеличился более чем в три раза - с 18 до более 70 миллионов тонн в год. Из них около половины потребляется в нефтепереработке, около 45 процентов - в химической промышленности для производства аммиака, остальное потребляют другие отрасли, в частности при производстве метанола и стали. При этом лишь менее 2 процентов водорода является зеленым, то есть производится экологически чистым способом - электролизом воды. Три четверти же используемого водорода в мире - "серого" класса, полученного путем риформинга природного газа.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Фурсова
Экономика Отрасли Энергетика

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