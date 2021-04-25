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25.04.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Вырос транзит по железной дороге

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Объемы транзитных перевозок контейнеров из Китая в Европу и обратно за первый квартал 2021 года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД). По оценкам экспертов, доходы от транзита увеличились более чем на 10 млрд рублей. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры, чтобы грузы быстрее доходили до заказчика.

Поездами через территорию России перевезли около 1,2 млн тонн грузов. Объемы растут благодаря конкурентным ценам, увеличению числа услуг и повышению их качества, а также диверсификации транзитных маршрутов, пояснили в компании.

Фото: Photoxpress
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Сейчас Россия наращивает транзитные перевозки в рамках трансконтинентального сервиса Maersk AE19. Он связывает по железной дороге порты Санкт-Петербург и Восточный. Грузы идут между Китаем, Южной Кореей, Японией в Азии и Польшей, Финляндией, Нидерландами, Германией - в Европе. Этим же путем российские товары поступают на экспорт.

Транзитный маршрут начали развивать летом 2019 года компании "РЖД Логистика" и Fesco. Затем к ним присоединились другие участники рынка. Проект поддержали в правительстве России. В августе 2020 года было подписано постановление о субсидировании железнодорожной ставки перевозки. На один перевезенный 40-футовый контейнер выделяется одна тысяча долларов.

По российскому сухопутному транзитному маршруту товары из портов Азии в европейские порты на Балтике идут 25-30 суток. Через территорию России транзит занимает 12 суток. Другим путем по морю через Суэцкий канал грузы везут 40-45 суток. Российский маршрут выгоднее по времени и по затратам. Отсюда спрос, а он рождает предложение. С апреля 2021 года поезда по Транссибирской железнодорожной магистрали с контейнерами из Европы в Азию будут ходить еженедельно. А из Азии в Европу составы вообще пойдут до четырех раз в неделю.

В апреле этого года также открылся новый маршрут мультимодальной транзитной перевозки из Китая в Великобританию через Калининград. Контейнерный поезд прошел из китайского города Сиань через погранпереход Алтынколь в Казахстане на терминал морского торгового порта Калининград для перегруза на фидерные суда и дальнейшей отправки морем в порт Иммингем в Англии.

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