Поездами через территорию России перевезли около 1,2 млн тонн грузов. Объемы растут благодаря конкурентным ценам, увеличению числа услуг и повышению их качества, а также диверсификации транзитных маршрутов, пояснили в компании.
Сейчас Россия наращивает транзитные перевозки в рамках трансконтинентального сервиса Maersk AE19. Он связывает по железной дороге порты Санкт-Петербург и Восточный. Грузы идут между Китаем, Южной Кореей, Японией в Азии и Польшей, Финляндией, Нидерландами, Германией - в Европе. Этим же путем российские товары поступают на экспорт.
Транзитный маршрут начали развивать летом 2019 года компании "РЖД Логистика" и Fesco. Затем к ним присоединились другие участники рынка. Проект поддержали в правительстве России. В августе 2020 года было подписано постановление о субсидировании железнодорожной ставки перевозки. На один перевезенный 40-футовый контейнер выделяется одна тысяча долларов.
По российскому сухопутному транзитному маршруту товары из портов Азии в европейские порты на Балтике идут 25-30 суток. Через территорию России транзит занимает 12 суток. Другим путем по морю через Суэцкий канал грузы везут 40-45 суток. Российский маршрут выгоднее по времени и по затратам. Отсюда спрос, а он рождает предложение. С апреля 2021 года поезда по Транссибирской железнодорожной магистрали с контейнерами из Европы в Азию будут ходить еженедельно. А из Азии в Европу составы вообще пойдут до четырех раз в неделю.
В апреле этого года также открылся новый маршрут мультимодальной транзитной перевозки из Китая в Великобританию через Калининград. Контейнерный поезд прошел из китайского города Сиань через погранпереход Алтынколь в Казахстане на терминал морского торгового порта Калининград для перегруза на фидерные суда и дальнейшей отправки морем в порт Иммингем в Англии.