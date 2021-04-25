Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Новости

Москвичей ждет холодное начало мая 20:08
Кубок чемпионата Европы-2020 упал на землю в Бухаресте 20:05
Леонид Федун: "Спартак" не заслужил чемпионство, его заслужил "Зенит" 19:58
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса 19:53
В Забайкалье сторож частично признался в убийстве главы ФСИН по краю 19:40
В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 19:38
В Госдуме призвали Чехию извиниться перед РФ 19:05
Столичную больницу проверяют после сообщения об избиении пациентки 18:48
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины 18:16
Петр Авен порекомендовал "Спартаку" отечественного тренера 18:07
Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы" 17:50
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США 17:48
В Подмосковье найдена мертвой 14-летняя школьница 17:44
Боевик Гая Ричи вне конкуренции 17:41
Толстой: Слова Земана - первый случай развенчания принципа highly likely 17:32
ЦСКА остался в меньшинстве в матче со "Спартаком" 17:28
Академик Гинцбург ожидает окончания пандемии COVID-19 в ноябре 16:55
СМИ: Украина запросила у Германии оружие 16:36
В московском метро машинист спас упавшего пассажира 15:56
Движение на серой ветке столичного метро восстановили 15:45
Памфилова предсказывает на выборах в сентябре "схватку как никогда" 15:39
Стали известны стартовые составы "Спартака" и ЦСКА на матч РПЛ 15:33
Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС 15:22
Путин выступит на Совете законодателей 15:13
СМИ: Перес намерен подать в суд на УЕФА из-за срыва Суперлиги 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
Утверждены графики госэкзаменов для школьников
25.04.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Египетские силы

Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между странами, в том числе в египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Туда российские туристы не летают с 2015 года.

Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но туры через Каир большой популярностью не пользовались. Если в 2014 году в Египте отдохнуло 3,1 млн россиян, и они принесли египетской туротрасли доход в 2,5 млрд долларов, то в 2019 году на Красное море выехало всего около 120 тысяч россиян.

Фото: EPA/STR
В АТОР назвали стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Впрочем, поехать прямыми рейсами на курорты Египта на длинные майские выходные не удастся. Конкретное решение, в том числе по количеству рейсов, будет принято только во второй половине мая, уточнили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Египет, конечно, заинтересован в том, чтобы как можно быстрее восстановить доходы от российских туристов, особенно на фоне приостановленного с 15 апреля прямого авиасообщения с курортами Турции. Но спрос будет зависеть от количества чартерных рейсов и стоимости перелета, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Если не будет ограничений по числу прибывающих туристов, спрос на Египет будет высокий. Но если в неделю будет летать всего по два рейса, стоимость перелета окажется очень высокой. Горин напомнил, что в Турцию еженедельно летало по разным направлениям более 150 рейсов.

Экономика Туризм В мире Африка Египет

Главное сегодня

Минпросвещения проверит учебники по истории
Косачев: Позицию Земана по Врбетице можно только приветствовать
В Госдуме назвали цели проекта об упразднении потребительской корзины
Венгрия признала "Спутник V" самой эффективной вакциной против коронавируса
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории США
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего