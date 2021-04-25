Россия возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между странами, в том числе в египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Туда российские туристы не летают с 2015 года.

Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, но туры через Каир большой популярностью не пользовались. Если в 2014 году в Египте отдохнуло 3,1 млн россиян, и они принесли египетской туротрасли доход в 2,5 млрд долларов, то в 2019 году на Красное море выехало всего около 120 тысяч россиян.

Впрочем, поехать прямыми рейсами на курорты Египта на длинные майские выходные не удастся. Конкретное решение, в том числе по количеству рейсов, будет принято только во второй половине мая, уточнили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Египет, конечно, заинтересован в том, чтобы как можно быстрее восстановить доходы от российских туристов, особенно на фоне приостановленного с 15 апреля прямого авиасообщения с курортами Турции. Но спрос будет зависеть от количества чартерных рейсов и стоимости перелета, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Если не будет ограничений по числу прибывающих туристов, спрос на Египет будет высокий. Но если в неделю будет летать всего по два рейса, стоимость перелета окажется очень высокой. Горин напомнил, что в Турцию еженедельно летало по разным направлениям более 150 рейсов.