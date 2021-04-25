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25.04.2021 20:04
Рубрика: Культура

Нелегальное чтиво

Россияне прочитали пиратских книг на 8 млрд рублей
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Объем прочитанных россиянами пиратских копий книг оценивается в 8 млрд рублей, сообщили в Ассоциации по защите авторских прав в интернете. При этом реальные потери книгоиздателей примерно в половину меньше. Только 50% читателей заплатили бы за книгу, если бы у них не было возможности скачать ее бесплатно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году, по данным издательств, рынок печатных книг сократился на 12%, до 84 млрд рублей. Но продажи электронных и аудиокниг растут. В 2016 году цифровые произведения приносили доход в 2,8 млрд рублей, в 2020 году - 8,2 млрд рублей. В 2021 году эта цифра вырастет до 10,5 млрд рублей. Очевидно, что электронные и аудиокниги - основной драйвер книгоиздания. В 2024 году, согласно прогнозам "Эксмо-АСТ", объем рынка электронных книг удвоится и превысит 20 млрд рублей. Их продажи будут расти не менее чем на 25% в год.

Фото: Издательство "Эксмо".
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В то же время цифровой контент и самый уязвимый. Сейчас основным каналом распространения пиратской продукции стал Telegram. Администрация ресурса не реагирует на требования убрать пиратский контент.

Стоит победить один пиратский сайт, ему на смену приходит двойник. "От 30 до 40% пиратских ссылок приходится на зеркала заблокированных сайтов, что обесценивает легальный контент и замедляет рост книжного рынка России", - считает президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. "До сих пор пиратский книжный контент не позволяет рынку расти теми же темпами, что и читательская активность населения, - говорит он. - Поэтому сегодня особенно актуальны действенные меры для борьбы с пиратством". В частности, повсеместное внедрение технологии с "цифрового отпечатка", которая позволяет отслеживать пиратские копии.

За последнее время книгоиздатели одержали ряд побед. С 1 апреля "Авито" запретила публиковать объявления о продаже электронных и аудиокниг. Ранее "ВКонтакте" внедрил технологию "цифрового отпечатка". Количество каналов в том же Telegram за год сократилось примерно вдвое.

Количество людей, которые читают пиратские копии, постепенно сокращается, считает Денис Котов, совладелец федеральной торговой сети "Читай-город - Буквоед". В интернете исчезли ссылки, которые позволяют скачивать нелегальные копии по одному клику, говорит он. Теперь многим проще купить книгу, чем искать ее пиратскую копию.

Прогнозируемый рост книжного рынка в 2021 году - 17%

Примерно 30% прочтений приходится на произведения со свободными правами, в основном это классическая литература, ее можно читать без угрызений совести.

В 2021 году у книжного рынка есть все шансы отыграть финансовое падение. Прогнозируемый рост по итогам года оценивается в 17%, до 99 млрд рублей.

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